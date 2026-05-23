Що відомо про метали майбутнього?

Про те, які ресурси є ключовими для забезпечення технологічного прогресу та основних процесів розвитку, йдеться на ресурсі Chas.news.

Метали майбутнього – це ті елементи, без яких неможливе ключове виробництво, робота основних приладів і техніки, а також технологічний розвиток. Тож, групу елементів майбутнього формують рідкісноземельні метали. Це 17 хімічних елементів з таблиці Менделєєва:

скандій, ітрій, лантан, церій, празеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гадоліній, тербій, диспрозій, гольмій, ербій, тулій, ітербій, лютецій.

Вони мають унікальні фізико-хімічні властивості й фактично є незамінними. Саме тому аналітики вже прогнозують світову боротьбу за ці матеріали.

Цікаво, що назва походить не від того, що ресурсів мало чи вони є рідкісними. Насправді ці метали важко добувати – вони не утворюють великих покладів, як залізна руда, наприклад. Тож, називаються вони рідкісноземельними, бо мають відносно невелику концентрацію.

Водночас саме ці ресурси є основою технологічного світу, адже їх використовують у багатьох галузях промисловості й виробництва. Зокрема для технології зелених металів. Тобто для своєрідного переходу промисловості на екологічні технології.

В інтерв'ю для каштан.news доктор геологічних наук, завідувач відділу геології та геохімії рудних родовищ Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України Віталій Сукач розповів, що увага до цих елементів посилюватиметься. Причиною цього є розвиток науково-технологічного процесу. Адже саме ці метали застосовують у новітніх галузях та інноваційних розробках.

Тобто для штучного інтелекту, наприклад, для якихось таких розробок нам потрібні ці елементи. Вони потрібні в широкому спектрі, починаючи від наших смартфонів, ноутбуків, планшетів, дисплеїв, вони є безпосередньо в дисках, на яких зберігається інформація, флешках наших звичайних. Потім – в тих же електромобілях, для каталізаторів в хімічній промисловості,

– пояснив Віталій Сукач.

Експерт також додав, що такі елементи часто використовують для космічної галузі. Бо вони стійкі до високих температур і до радіації. Зокрема елементи використовують для військової техніки – у виробництві приладів нічного бачення й радарів. А також – для виробництва скла.

Чи є метали майбутнього в Україні?

Переважно рідкісноземельні метали видобувають у США, Китаї та ЄС. Але поклади є також в Україні. Про це йдеться на ресурсі "МінПром". Доктор геологічних наук, завідувачка відділу корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України Олена Ремезова розповіла, що Україна має великі поклади рідкісноземельних металів.

Основне їх значення і цінність в тому, тому що це вкрай необхідні для сучасної промисловості матеріали. Причому для промисловості не застарілої, а найновішої, з високою доданою вартістю. Це хай-тек, це "зелені метали", які використовують в ecology-friendly технологіях (які мінімізують шкоду довкіллю). Тому до них такий величезний інтерес,

– додала експертка.

За словами Ремезової, найбільший потенціал для видобутку рідкісноземельних металів має Східне Приазов'я. Адже там знаходяться два ключові родовища – Мазурівське й Азовське.

Пержанське родовище має поклади ітрію та ітербію. У Яструбецькому родовищі є флюорит і циркон, що містять лантан, церій, неодим та інші цінні елементи. Обидва об'єкти розташовані у Житомирській області. Там, до речі, як і в Черкаській додатково можна знайти скандій.

Водночас Пержанське рудне поле воно унікальне тим, що має 150 різних мінералів та ніобій, тантал, які є рідкісними. Однак там є складнощі в розробці, бо родовище дуже близько до Білорусі.

Важливими також є Петрово-Гнутівське та Новополтавське родовища. За словами експертки, Україна має великий потенціал для видобутку рідкісних та цінних для майбутнього металів. Щоправда, частина родовищ та ділянок ще малодосліджена, тож справжній ресурс і потенціал видобутку можуть бути більшими.

Що відомо про ціни на метали?

З коливаннями цін на нафту та пальне після початку війни в Ірані, ринки металів реагують відповідно. Окрема ситуація із золотом. Це не лише ресурс для видобутку, а й повноцінний інструмент інвестицій, регулювання фінансової стабільності в деяких країнах. Так, через зміцнення долара, золото почало дешевшати в ціні.

Зокрема один із ключових металів – мідь, теж має залежність від геополітичної ситуації. Точніше, його ціна. Нині вартість йде вниз. Причиною є ризики щодо посилення інфляції через війну на Близькому Сході.