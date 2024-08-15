"ПриватБанк" знизив тарифи на міжнародні перекази

"ПриватБанк" вдвічі зменшив тарифи на міжнародні перекази у застосунку Приват24 з валютних карток на закордонні картки до 1%. Нововведення починають діяти з 15 серпня.

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У банку додали, що нові тарифи будуть діяти до 15 лютого 2025 року. Водночас у "ПриватБанку" додали, що це дозволить зробити перекази для клієнтів ще вигіднішими та доступнішими.

Цікаво! У 2024 році "ПриватБанк" очолив престижний міжнародний рейтинг. Український банк визнали найефективнішим у Центральній та Східній Європі.

Нагадаємо, що "Ощадбанк" продовжив термін дії платіжних карток. Це рішення пов'язане з тим, що в Україні діє воєнний стан.