"ПриватБанк" снизил тарифы на международные переводы

"ПриватБанк" вдвое уменьшил тарифы на международные переводы в приложении Приват24 с валютных карт на зарубежные карты до 1%. Нововведения начинают действовать с 15 августа.

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В банке добавили, что новые тарифы будут действовать до 15 февраля 2025 года. В то же время в "ПриватБанке" добавили, что это позволит сделать переводы для клиентов еще более выгодными и доступными.

Интересно! В 2024 году "ПриватБанк" возглавил престижный международный рейтинг. Украинский банк признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт. Это решение связано с тем, что в Украине действует военное положение.