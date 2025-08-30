Корисні копалини України залишаються важливим ресурсом для економіки та промисловості. Наша країна володіє одними з найбільших у світі запасів залізної руди, що оцінюються в десятки мільярдів тонн.

Які в Україні запаси залізної руди?

Запаси залізної руди в Україні оцінюються в 18,1 мільярда тонн. Це одне з найбільших багатств України – загальна вартість покладів цього ресурсу сягає приблизно 2 трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

За даними Державного балансу корисних копалин в Україні виявлено 60 родовищ залізної руди, з яких 26 продовжують розроблятися. Найбільші родовища залізної руди зосереджені в Криворізькому та Керченському басейнах.

Скільки руди в Криворізькому басейні?

Найбільші запаси залізної руди зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні.

Регіон охоплює території:

Дніпропетровської області;

Полтавської області;

Кіровоградської області;

Запорізької області.

Тут розвідано близько 20 мільярдів тонн руди, а видобуток ведеться як підземним способом (багаті руди), так і відкритим і частково підземним (залізисті кварцити).

У басейні також є значні запаси бурих залізних руд, проте їх не розробляють через відсутність попиту.

Цікаво! На початку 21 століття потенціал видобутку в Кривбасі оцінювався в 190 мільйонів тонн руди на рік, але фактичний показник становить приблизно 50 мільйонів тонн. У басейні працюють дев'ять шахт і п'ять гірничо-збагачувальних комбінатів.

Скільки руди в Керченському басейні?

Ще одним великим родовищем є Керченський залізорудний басейн в Автономній Республіці Крим. Тут розвідані запаси бурих залізних руд із вмістом заліза до 40%, загальний обсяг яких перевищує 1 мільярд тонн.

Важливо! Дані про поточний стан і обсяги запасів недоступні через російську окупацію Криму з 2014 року.

Видобуток руди в Керченському басейні вівся з кінця 29 століття і тривав аж до 1992 року, коли роботи зупинили, а родовища були законсервовані. Керченський басейн вважався одним з головних джерел залізної руди Російської імперії.

