Як з'явилась "Криворіжсталь"?
Визначити найбільший завод України можна за різними критеріями: обсягами виробництва, кількістю працівників або площею підприємства. Однак за сукупністю показників лідером вважається металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" (колишня "Криворіжсталь"), пише 24 Канал.
Історія підприємства почалася 4 серпня 1934 року, коли в доменній печі № 1 було отримано перший чавун. У грудні 1957 року завод випустив першу після війни сталь, а в 1974 році тут запрацювала найбільша у світі доменна піч №9 корисним об'ємом 5 тисяч кубометрів.
Доменна піч №9 / фото "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Як розширювався завод?
У 1996 році розпочалася реструктуризація комбінату: Новокриворізький гірничо-збагачувальний комбінат увійшов до складу заводу як структурний підрозділ, було створено агропромисловий комплекс. Роком пізніше до підприємства приєднали коксохімічний завод.
Один з цехів заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг" / фото Getty Images
У 2001 році на базі виробничих потужностей рудоуправління імені Кірова було утворено шахтоуправління з підземного видобутку руди, яке стало окремим підрозділом комбінату.
Як "Криворіжсталь" стала "АрселорМіттал Кривий Ріг"?
У 2005 році комбінат був приватизований за 4,85 мільярда доларів, що стало найбільшою інвестицією в Україну за роки незалежності. Спочатку підприємство увійшло до складу компанії "Міттал Стіл", а з 2007 року стало частиною корпорації ArcelorMittal під назвою "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Примітно! Сьогодні це найбільший металургійний завод України з повним циклом – від видобутку руди та коксохімічного виробництва до виплавки сталі.
В Україні за 18 років роботи корпорація спрямувала понад 5 мільярдів гривень на соціальні проєкти у сферах освіти, охорони здоров'я, екології та підтримки місцевих громад.
Наскільки великий завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"?
Сьогодні колектив «АрселорМіттал Кривий Ріг» разом з дочірніми підприємствами налічує понад 20 тисяч працівників, серед яких багато тих, хто продовжує трудові династії. Загальна площа виробничих об'єктів перевищує 4 800 гектарів:
- кар'єри займають понад 748 гектарів;
- хвостосховища – майже 900 гектарів;
- промисловий майданчик – понад 800 гектарів.
Завод включає гірничо-збагачувальний комплекс, коксохімічне виробництво, аглодоменний, сталеплавильний і прокатний цехи.
Підприємство займає одну з провідних позицій у гірничо-металургійному секторі, входячи до п'ятірки найбільших експортерів галузі, у 2024 році "АрселорМіттал Кривий Ріг" увійшов до рейтингу найбільших експортерів України.
Цікаво! Сумарний експорт "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2024 році склав 1,1 мільярда доларів, що істотно перевищує показники 2023 року (0,7 мільярда).
У 2025 році підприємство інвестує понад 150 мільйонів доларів у модернізацію доменного виробництва та екологічні проєкти.