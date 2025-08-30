Бесконечные запасы: где в Украине самые большие месторождения железной руды
- Украина имеет 18,1 миллиарда тонн запасов железной руды, сосредоточенных в 60 месторождениях, из которых 26 активно разрабатываются.
- Наибольшие запасы руды в сосредоточены в Криворожском и Керченском бассейнах.
Полезные ископаемые Украины остаются важным ресурсом для экономики и промышленности. Наша страна обладает одними из крупнейших в мире запасов железной руды, оцениваемых в десятки миллиардов тонн.
Какие в Украине запасы железной руды?
Запасы железной руды в Украине оцениваются в 18,1 миллиарда тонн. Это одно из крупнейших богатств Украины – общая стоимость залежей этого ресурса достигает примерно 2 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
По данным Государственного баланса полезных ископаемых в Украине обнаружено 60 месторождений железной руды, из которых 26 продолжают разрабатываться. Крупнейшие месторождения железной руды сосредоточены в Криворожском и Керченском бассейнах.
Сколько руды в Криворожском бассейне?
Наибольшие запасы железной руды сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне.
Регион охватывает территории:
Днепропетровской области;
Полтавской области;
Кировоградской области;
Запорожской области.
Здесь разведано около 20 миллиардов тонн руды, а добыча ведется как подземным способом (богатые руды), так и открытым и частично подземным (железистые кварциты).
В бассейне также есть значительные запасы бурых железных руд, однако их не разрабатывают из-за отсутствия спроса.
Интересно! В начале 21 века потенциал добычи в Кривбассе оценивался в 190 миллионов тонн руды в год, но фактический показатель составляет примерно 50 миллионов тонн. В бассейне работают девять шахт и пять горно-обогатительных комбинатов.
Сколько руды в Керченском бассейне?
Еще одним крупным месторождением является Керченский железорудный бассейн в Автономной Республике Крым. Здесь разведаны запасы бурых железных руд с содержанием железа до 40%, общий объем которых превышает 1 миллиард тонн.
Важно! Данные о текущем состоянии и объемах запасов недоступны из-за российской оккупации Крыма с 2014 года.
Добыча руды в Керченском бассейне велась с конца 29 века и продолжалась вплоть до 1992 года, когда работы остановили, а месторождения были законсервированы. Керченский бассейн считался одним из главных источников железной руды Российской империи.
Что еще стоит знать о ресурсах Украины?
- Украина имеет десятки крупных промышленных предприятий. Крупнейшим металлургическим заводом страны является "АрселорМиттал Кривой Рог". Вместе с дочерними компаниями здесь работает более 20 тысяч человек, многие из которых продолжают трудовые династии. Общая площадь производственных объектов превышает 4800 гектаров.
- Кроме железной руды, в Украине есть и собственные нефтегазовые ресурсы. Выделяют три нефтегазовых региона: Восточный, Западный и Южный. Наибольшая часть запасов сосредоточена в Восточном регионе (Днепропетровская, Луганская, Полтавская, Сумская, Харьковская области и другие). Здесь находится около 85% газовых и 61% нефтяных ресурсов страны.