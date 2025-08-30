Полезные ископаемые Украины остаются важным ресурсом для экономики и промышленности. Наша страна обладает одними из крупнейших в мире запасов железной руды, оцениваемых в десятки миллиардов тонн.

Какие в Украине запасы железной руды?

Запасы железной руды в Украине оцениваются в 18,1 миллиарда тонн. Это одно из крупнейших богатств Украины – общая стоимость залежей этого ресурса достигает примерно 2 триллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

По данным Государственного баланса полезных ископаемых в Украине обнаружено 60 месторождений железной руды, из которых 26 продолжают разрабатываться. Крупнейшие месторождения железной руды сосредоточены в Криворожском и Керченском бассейнах.

Сколько руды в Криворожском бассейне?

Наибольшие запасы железной руды сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне.

Регион охватывает территории:

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Кировоградской области;

Запорожской области.

Здесь разведано около 20 миллиардов тонн руды, а добыча ведется как подземным способом (богатые руды), так и открытым и частично подземным (железистые кварциты).

В бассейне также есть значительные запасы бурых железных руд, однако их не разрабатывают из-за отсутствия спроса.

Интересно! В начале 21 века потенциал добычи в Кривбассе оценивался в 190 миллионов тонн руды в год, но фактический показатель составляет примерно 50 миллионов тонн. В бассейне работают девять шахт и пять горно-обогатительных комбинатов.

Сколько руды в Керченском бассейне?

Еще одним крупным месторождением является Керченский железорудный бассейн в Автономной Республике Крым. Здесь разведаны запасы бурых железных руд с содержанием железа до 40%, общий объем которых превышает 1 миллиард тонн.

Важно! Данные о текущем состоянии и объемах запасов недоступны из-за российской оккупации Крыма с 2014 года.

Добыча руды в Керченском бассейне велась с конца 29 века и продолжалась вплоть до 1992 года, когда работы остановили, а месторождения были законсервированы. Керченский бассейн считался одним из главных источников железной руды Российской империи.

