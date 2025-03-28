Скільки Росія зробила завдяки тіньовому флоту

У 2024 році Росія експортувала понад 60% нафти морським шляхом саме завдяки танкерам з тіньового флоту. Найчастіше судна транспортувала сиру нафту (78%), проте ще 37% вантажів становили нафтопродукти, пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Згідно з даними ГУР, загальний експорт нафти з Росії морським шляхом оцінюють в понад 80 мільярдів євро. З них 57 мільярдів євро росіяни заробили на сирій нафті, а 26 мільярдів євро – на нафтопродуктах. Крім того, додають, що до тіньового флоту Росії входить, щонайменше, 387 танкерів, які перевозять сировину загальною вантажопідйомністю судна в понад 57 мільйонів метричних тонн.

Важливо! Цікаво, що Чехія заявила про збільшення імпорту нафти через трубопровід TAL з Італії. Завдяки цьому європейська країна позбулася від залежності Кремля, оскільки знайшла альтернативу для російської нафти.

У ГУР наголосили, що Росія використовує нові варіанти для використання тіньового флоту. Зокрема, російські судна ходять під прапорами нових "зручних" прапорів, як-от Коморських островів, Кюрасао, Джибуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Принсіпі, Танзанії.