Курс долара до юаня

Юань втрачає позиції на ринку щодо долара США під час торгів у п'ятницю, 28 березня. Китайська валюта змінила динаміку на ринку порівняно з попереднім днем, пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Курс юаня слабшає, оскільки ринок очікує на тарифи Трампа, які набируть чинності 2 квітня 2025 року. Прогнозують, що поточна митна політика США призведе до подальшої ескалації торгової напруженості між країнами. Для розуміння, курс юаня торгується біля мінімуму за 3 тижні, а також на шляху до другого тижневого спаду поспіль, пише Reuters.

Цікаво! Очікують, що до кінця кварталу курс буде коливатися на рівні 7,26 юаня за долар. Водночас у річному розрахунку валютна пара буде торгуватися на рівні 7,28 юаня за долар.

Нагадаємо, що ще на початку 2025 року китайський юань впав до найнижчого рівня за 16 місяців – 7,3 юаня за долар. Це була реакція ринку на обіцянки Трампа щодо запровадження тарифів на китайський імпорт до США. На момент створення цього матеріалу, курс долара коливається на рівні 7,26 юаня. Цей показник зріс на 0,04%, за даними Bloomberg.