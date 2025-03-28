Сколько Россия заработала благодаря теневому флоту

В 2024 году Россия экспортировала более 60% нефти морским путем именно благодаря танкерам из теневого флота. Чаще всего судна транспортировала сырую нефть (78%), однако еще 37% грузов составляли нефтепродукты, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Согласно данным ГУР, общий экспорт нефти из России морским путем оценивают в более 80 миллиардов евро. Из них 57 миллиардов евро россияне заработали на сирой нефти, а 26 миллиардов евро – на нефтепродуктах. Кроме того, добавляют, что в теневой флот России входит, по меньшей мере, 387 танкеров, которые перевозят сырье общей грузоподъемностью судна в более 57 миллионов метрических тонн.

Важно! Интересно, что Чехия заявила об увеличении импорта нефти через трубопровод TAL из Италии. Благодаря этому европейская страна избавилась от зависимости Кремля, поскольку нашла альтернативу для российской нефти.

В ГУР отметили, что Россия использует новые варианты для использования теневого флота. В частности, российские суда ходят под флагами новых "удобных" флагов, например Коморских островов, Кюрасао, Джибути, Гайаны, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Танзании.