Чехія звільнилася від залежності від Росії

У квітні 2025 року Чехія планує збільшити поставки нафти з Італії. Сировину будуть імпортувати через розширений трубопровід TAL. Відповідну заяву зробив чеський трубопровідний оператор MERO, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Це означає, що Чехія замінить імпорт російської нафти, яка надходила через трубопровід "Дружба". Нагадаємо, що у березні Росія зупинила експорт нафти до Чехії. Росія мала експортувати нафту до Чехії до червня. Транспортування призупинили через проблеми з оплатою.

До теми! Раніше нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol в Чехії забезпечувала половину своїх потреб, які пов'язані з нафтою, саме завдяки Росії. На інші 50% припадав імпорт нафти, який надходив через трубопровід TAL. Проте тепер компанія готується перейти на повне постачання через TAL після збільшення потужностей.

Наприкінці 2024 року компанія MERO завершила модернізацію нафтопроводу TAL. Цей нафтопровід використовують для транспортування сировини з танкерів в італійському порту Трієст до Німеччини, де вона подається в трубопровід IKL, який з'єднаний з Чехією. Завдяки розширенню Чехія отримує доступ до більших потужностей, що й допомогло країн досягнути повної незалежності від російської нафти