Перший прогноз для ринку нафти на 2026 рік: що прогнозують в ОПЕК

ОПЕК оприлюднила прогноз для попиту на нафту на 2026 рік. Експерти виокремили особливу роль Індії та Китаю для світового ринку нафти.

ОПЕК оприлюднила перший прогноз для ринку нафти на 2026 рік

В ОПЕК очікують, що у 2026 році попит на нафту буде зростати. Наголошують, що важливу роль для ринку нафти відіграють Китай та Індія. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

Цікаво Фатальні наслідки: США можуть знищити нафтовий бізнес Росії в Арктиці

У першому прогнозі на 2026 рік від ОПЕК йдеться про те, що світове споживання нафти зросте на 1,4 мільйона барелів на день. Цей показник відповідає темпам зростання, які очікують в 2025 році, а також перевищує прогнозоване зростання постачання.

В теорії така ситуація на ринку має посприяти тому, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ зможуть відновити виробництво нафти. Водночас оптимістичний прогноз нафтового картелю можуть підірвати слабкі показники економічного відновлення в Китаї. Нагадаємо, що Китай – це друга найбільша економіка світу, яка поступається лише США.

Важливо! На сьогодні вплив ОПЕК на світовий ринок нафти стає меншим. Ба більше, у 2025 році очікують, що ситуація лише погіршиться. Річ у тому, що на цей рік прогнозують суттєвий профіцит нафти на ринку.

Додамо, що ОПЕК+ в останні роки обмежує обсяги постачання сировини, аби підтримати ціни на ринку. Наразі нафтовий картель має на меті поступово збільшувати обсяги видобування нафти з квітня 2025 року. Йдеться про збільшення цього показника на 120 тисяч барелів нафти на день кожного місяця. Крім того, ймовірно, ОПЕК+ на зустрічі в березні розгляне питання про те, чи варто переходити до реалізації цього плану.