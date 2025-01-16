ОПЕК оприлюднила перший прогноз для ринку нафти на 2026 рік

В ОПЕК очікують, що у 2026 році попит на нафту буде зростати. Наголошують, що важливу роль для ринку нафти відіграють Китай та Індія. Про це пише 24 Канал з посиланням на Yahoo!Finance.

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У першому прогнозі на 2026 рік від ОПЕК йдеться про те, що світове споживання нафти зросте на 1,4 мільйона барелів на день. Цей показник відповідає темпам зростання, які очікують в 2025 році, а також перевищує прогнозоване зростання постачання.

В теорії така ситуація на ринку має посприяти тому, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+ зможуть відновити виробництво нафти. Водночас оптимістичний прогноз нафтового картелю можуть підірвати слабкі показники економічного відновлення в Китаї. Нагадаємо, що Китай – це друга найбільша економіка світу, яка поступається лише США.

Важливо! На сьогодні вплив ОПЕК на світовий ринок нафти стає меншим. Ба більше, у 2025 році очікують, що ситуація лише погіршиться. Річ у тому, що на цей рік прогнозують суттєвий профіцит нафти на ринку.

Додамо, що ОПЕК+ в останні роки обмежує обсяги постачання сировини, аби підтримати ціни на ринку. Наразі нафтовий картель має на меті поступово збільшувати обсяги видобування нафти з квітня 2025 року. Йдеться про збільшення цього показника на 120 тисяч барелів нафти на день кожного місяця. Крім того, ймовірно, ОПЕК+ на зустрічі в березні розгляне питання про те, чи варто переходити до реалізації цього плану.