ОПЕК може втратити частку на ринку нафти

На сьогодні вплив ОПЕК на ринок нафти зменшується. І ситуація стане ще складнішою для нафтового картелю у 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Річ у тому, що наступного року на ринку очікують значне зменшення попиту та суттєве збільшення пропозиції. Через це ціни на нафту можуть різко обвалитися. Експерти заявляють, що цілком реальний сценарій з ціною на нафту на рівні 40 доларів за барель.

Така ситуація на ринку, найімовірніше, ще більше послабить позиції ОПЕК на ринку. Крім того, країни експортери нафти можуть втратити частку ринку.

Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що ОПЕК+ зіткнеться зі значним надлишком пропозиції на ринку, незалежно від того, як довго вона стримуватиме збільшення обсягів видобування сировини. Водночас країни, що не входять до ОПЕК, будуть й надалі видобувати нафту рекордними темпами.

Нагадаємо, що з середини 2023 року країн ОПЕК+ погодилися добровільно скоротити обсяги видобування нафти, аби спровокувати зростання цін. Ця стратегія не спрацювала. Для прикладу, нафта Brent впала в ціні на понад 19% з пікового рівня, який зафіксували весною.

Цікаво, що ОПЕК+ вирішила відкласти збільшення обсягів видобування нафти, щонайменше, до квітня. У Bank of Amarica заявили, що це рішення навряд чи є успішним. У банку вважають, що через це нафтовий картель може втратити частку на ринку.