ОПЕК обнародовала первый прогноз для рынка нефти на 2026 год

В ОПЕК ожидают, что в 2026 году спрос на нефть будет расти. Отмечают, что важную роль для рынка нефти играют Китай и Индия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance.

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В первом прогнозе на 2026 год от ОПЕК говорится о том, что мировое потребление нефти вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день. Этот показатель соответствует темпам роста, которые ожидают в 2025 году, а также превышает прогнозируемый рост поставок.

В теории такая ситуация на рынке должна поспособствовать тому, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ смогут восстановить производство нефти. В то же время оптимистичный прогноз нефтяного картеля могут подорвать слабые показатели экономического восстановления в Китае. Напомним, что Китай – это вторая крупнейшая экономика мира, которая уступает только США.

Важно! На сегодня влияние ОПЕК на мировой рынок нефти становится меньше. Более того, в 2025 году ожидают, что ситуация только ухудшится. Дело в том, что на этот год прогнозируют существенный профицит нефти на рынке.

Добавим, что ОПЕК+ в последние годы ограничивает объемы поставок сырья, чтобы поддержать цены на рынке. Сейчас нефтяной картель имеет целью постепенно увеличивать объемы добычи нефти с апреля 2025 года. Речь идет об увеличении этого показателя на 120 тысяч баррелей нефти в день каждый месяц. Кроме того, вероятно, ОПЕК+ на встрече в марте рассмотрит вопрос о том, стоит ли переходить к реализации этого плана.