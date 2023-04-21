Завдяки потужному старту позитивної динаміки на фондовому ринку у 2023 році акції компаній, які належать десятці найбагатших людей світу, також суттєво зросли в ціні. Це принесло їм 213 мільярдів доларів.

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Ба більше, відомо, що приріст на ринку у понад 575 мільярдів доларів – це часткове повернення втрат технологічних компаній у 2022 році у рамках масового розпродажу. Нагадаємо, що тоді Індекс Nasdaq обвалився на 33%. Розглянемо першу п'ятірку лідерів більш детально.

Бернар Арно

Максимально від активізації фондового ринку виграв французький бізнесмен Бернар Арно, який також очолює загальний рейтинг найбагатших людей у світі. З початку поточного року його капітал збільшився на 47,8 мільярда доларів. Ключовий актив – акції конгломерату компаній LMVH, які з січня до середини квітня подорожчали на майже на 32%.

Ілон Маск

Далі йде засновник та очільник компаній Tesla, Twitter та SpaceX. Його статки зросли на 43,2 мільярда доларів. З усіх цих корпорацій публічною є лише виробник електромобілів. З початку року цінні папери Tesla подорожчали на 50,2%.

Нагадаємо, що за минулий рік ця компанія фіксувала суттєві втрати на фондовому ринку. Зокрема, ринкова капіталізація за цей період скоротилася на 672 мільярди доларів. Додамо, що дані про зростання статків за перші місяці року вийшли до того моменту, як Маск втратив майже 13 мільярдів доларів на тлі вибуху ракети SpaceX.

Джефф Безос

Американський бізнесмен та засновник технологічного гіганта Amazon зафіксував збільшення власних статків з початку 2023 року на 19,2 мільярда доларів. Все завдяки подорожчанню цінних паперів Amazon на біржі на 22%.

Білл Гейтс

Відомий американський бізнесмен з січня до квітня розбагатів на 12,3 мільярда доларів. Його ключовий актив – цінні папери Microsoft. Ці активи подорожчали на фондові біржі на 19,3%.

Воррен Баффет

Легендарний інвестор, з думкою якого протягом кількох десятиліть рахуються майже усі, з січня став багатшим на 5,3 мільярда доларів. Активи його компанії Berkshire Hathaway категорії А зросли в ціні на 5,8%, тоді як акції класу B додали за аналогічний період 3,5%. Баффет також очолив рейтинг найщедріших мільярдерів-філантропів США.

Загалом на 5 вище загаданих бізнесменів та інвесторів припадає понад 50% від загального збільшення статків першої десятки з рейтингу найбагатших людей у світі. Решта "впала" на рахунки другої половини списку: