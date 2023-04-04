Загальні статки заможних людей Forbes оцінив у 12,2 трильйона доларів. Порівняно з березнем 2022 року цей показник зменшився на 500 мільярдів доларів. За останній рік майже 50% мільярдерів зафіксували зменшення статків.

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Forbes назвав найбагатших людей світу

Вперше в історії цей рейтинг очолив французький бізнесмен Бернар Арно, який є очільник конгломерату компаній LVMH, який володіє низкою всесвітньо відомих брендів. Серед них:

Christian Dior;

Louis Vuitton;

Moet & Chandon.

Капітал Бернара Арно та його сім'ї оцінили у 211 мільярдів доларів. Це єдина особа, чиї статки перетнули позначку у 200 мільярдів доларів. У попередньому рейтингу Бернар Арно зайняв 3 місце після Джеффа Безоса та Ілона Маска.

Далі йде Ілон Маск, який очолює компанії Tesla, SpaceX та Twitter з капіталом у розмірі 180 мільярдів доларів. У 2022 році американський бізнесмен очолював цей рейтинг. Тоді його статки оцінили у 219 мільярдів доларів. Серед основних причин – різке знецінення акцій виробника електрокарів Tesla. Йдеться про спад на 65%. Це частково пов'язано з придбанням соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів. Додамо, ще протягом року компанія кілька разів фіксувала суттєве зниження цін.

Трійку лідерів закриває засновник компанії Amazon Джефф Безос. Його статки становлять 114 мільярдів доларів. Його попередній результат – це друге місце та 171 мільярд доларів. Безос зафіксував зменшення свого капіталу на тлі знецінення акцій техгіганта.

Також до п'ятірки лідерів увійшли засновник компані Oracle Ларрі Еллісон зі 107 мільярдами доларів, а також легендарний інвестор та очільник Berkshire Hathaway Воррен Баффет. Статки останнього оцінили у 106 мільярдів доларів. Нагадаємо, що у 2022 році Баффет очолив рейтинг найщедріших філантропів США.

Географія капіталів

Загалом в останньому рейтингу Forbes більшість мільярдерів – громадяни США. Йдеться про 735 багатіїв. Сукупні статки американських бізнесменів та інвесторів становлять 4,5 трильйона доларів.

Наступна країна з найбільшою кількістю заможних людей – Китай. Це дані з врахуванням Гонконгу та Макао. Йдеться про 562 мільярдери з капіталом у розмірі 2 трильйонів доларів. Трійку закриває ще одна країна з Азії, яка має потенціал до 2030 року стати однієї із найбільших економік світу, – Індія. Видання Forbes вказує, що там проживає 169 багатіїв з капіталом у розмірі 675 мільярдів доларів.