Які мільярдери підтримали Камалу Гарріс

Тейлор Свіфт

Американська співачка Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс після дебатів, які пройшли 10 вересня. Цікаво, що підтримку всесвітньо відомої зірки прагнули отримати обидві партії. Про своє рішення виконавиця повідомила в інстаграм, пише Fortune.

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Станом на 22 вересня 2024 року особистий капітал Тейлор Свіфт Forbes оцінив в 1,3 мільярда доларів. Співачка отримала статус мільярдерки лише торік. Свої статки вона заробила саме завдяки своїй музичній кар'єрі.

Джорж Сорос

Відомий інвестор, який давно відомий тим, що вкладає мільйони доларів у філантропічні та політичні проєкти. Він фактично негайно підтримав Камалу Гарріс після того, як президент Джо Байден оголосив, що не буде балотуватися на другий президентський термін. Його син і спадкоємець, Алекс Сорос, написав про свою підтримку в липні. Капітал Сороса оцінили в 7,2 мільярда доларів.

Марк Кубан

Американський підприємець дуже відкрито висловлював свою підтримку Гаррісу в соціальних мережах. Він заявляв про це, зокрема, під час дискусії з мільярдером, прихильником Трампа Ілоном Маском. Особистий капітал Кубана становить 5,7 мільярда доларів.

Мелінда Френч Гейтс

Благодійниця, яка відома своїми потужними своїми філантропічними проєктами, а також підтримкою демократичних ідей, досить швидко підтримала кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента США. Вона оголосила про свій вибір в етері The Late Show в липні. Її статки оцінили в 11 мільярдів доларів.

Рід Гастінгс

Співзасновник та колишній генеральний директор Netflix також підтримав Камалу Гарріс в цьому році. Ба більше, він був серед тих, хто закликав Джо Байдена відмовитися від участі у виборах. На передвиборчу кампанію демократів він виділив 7 мільйонів доларів. Його статки на сьогодні становлять 4,3 мільярда доларів.

Які мільярдери підтримують Дональда Трампа

Ілон Маск

Ілон Маск, який уже роками очолює рейтинг найбагатших людей у світі, заявив, що на президентських виборах у 2024 році підтримає Дональда Трампа. Очільник компаній Tesla, SpaceX та X повідомив про це після першого замаху на Трампа, який балотується від республіканців. На момент створення цього матеріалу, капітал Ілона Маска оцінили у 257,3 мільярда доларів.

Білл Екман

Генеральний директор та засновник компанії Pershing Square Capital Білл Екман відкрито підтримав Дональда Трампа на цьогорічних виборах. Про свій вибір він повідомив у соціальній мережі Х. Екман наголосив, що ухвалив це рішення "раціонально", а не "збожеволів". Статки Екмана становлять 9,2 мільярда доларів.

Дуглас Леоне

Венчурний капіталіст і колишній керуючий партнер компанії Sequoia Capital Дуглас Леоне заявив, що підтримає на виборах восени саме Дональда Трампа. Він заявив, що його дуже турбують питання імміграції та наростальний дефіцит бюджету. І саме це він назвав головними причинами, через які він підтримає Трампа. Його статки становлять 7,9 мільярда доларів.

Ісаак Перлмуттер

Ексголова та генеральний директор Marvel Entertainment, який консультував адміністрацію Трампа, заявив про підтримку представника Республіканської партії на виборах у 2024 році. За даними OpenSecrets, він пожертвував 10 мільйонів доларів на виборчий цикл. Мільярдер прославився завдяки тому, що відродив комікси Marvel і продав їх компанії Disney. Його капітал становить 4,9 мільярда доларів.

Харольд Хамм

Засновник компанії Continental Resources уже давно підтримує республіканців. На цьогорічних виборах нафтовий магнат знову підтримав Трампа, а також пожертвував гроші на його кампанію. Крім того, він допомагає згуртувати нафтову промисловість на підтримку Дональда Трампа. Капітал Хамма та його сім'ї Forbes оцінив у 18,5 мільярда доларів.