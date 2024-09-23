Які мільярдери підтримали Камалу Гарріс

  • Тейлор Свіфт

Американська співачка Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс після дебатів, які пройшли 10 вересня. Цікаво, що підтримку всесвітньо відомої зірки прагнули отримати обидві партії. Про своє рішення виконавиця повідомила в інстаграм, пише Fortune.

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Станом на 22 вересня 2024 року особистий капітал Тейлор Свіфт Forbes оцінив в 1,3 мільярда доларів. Співачка отримала статус мільярдерки лише торік. Свої статки вона заробила саме завдяки своїй музичній кар'єрі.

  • Джорж Сорос

Відомий інвестор, який давно відомий тим, що вкладає мільйони доларів у філантропічні та політичні проєкти. Він фактично негайно підтримав Камалу Гарріс після того, як президент Джо Байден оголосив, що не буде балотуватися на другий президентський термін. Його син і спадкоємець, Алекс Сорос, написав про свою підтримку в липні. Капітал Сороса оцінили в 7,2 мільярда доларів.

  • Марк Кубан

Американський підприємець дуже відкрито висловлював свою підтримку Гаррісу в соціальних мережах. Він заявляв про це, зокрема, під час дискусії з мільярдером, прихильником Трампа Ілоном Маском. Особистий капітал Кубана становить 5,7 мільярда доларів.

  • Мелінда Френч Гейтс

Благодійниця, яка відома своїми потужними своїми філантропічними проєктами, а також підтримкою демократичних ідей, досить швидко підтримала кандидатуру Камали Гарріс на посаду президента США. Вона оголосила про свій вибір в етері The Late Show в липні. Її статки оцінили в 11 мільярдів доларів.

  • Рід Гастінгс

Співзасновник та колишній генеральний директор Netflix також підтримав Камалу Гарріс в цьому році. Ба більше, він був серед тих, хто закликав Джо Байдена відмовитися від участі у виборах. На передвиборчу кампанію демократів він виділив 7 мільйонів доларів. Його статки на сьогодні становлять 4,3 мільярда доларів.

Які мільярдери підтримують Дональда Трампа

  • Ілон Маск

Ілон Маск, який уже роками очолює рейтинг найбагатших людей у світі, заявив, що на президентських виборах у 2024 році підтримає Дональда Трампа. Очільник компаній Tesla, SpaceX та X повідомив про це після першого замаху на Трампа, який балотується від республіканців. На момент створення цього матеріалу, капітал Ілона Маска оцінили у 257,3 мільярда доларів.

  • Білл Екман

Генеральний директор та засновник компанії Pershing Square Capital Білл Екман відкрито підтримав Дональда Трампа на цьогорічних виборах. Про свій вибір він повідомив у соціальній мережі Х. Екман наголосив, що ухвалив це рішення "раціонально", а не "збожеволів". Статки Екмана становлять 9,2 мільярда доларів.

  • Дуглас Леоне

Венчурний капіталіст і колишній керуючий партнер компанії Sequoia Capital Дуглас Леоне заявив, що підтримає на виборах восени саме Дональда Трампа. Він заявив, що його дуже турбують питання імміграції та наростальний дефіцит бюджету. І саме це він назвав головними причинами, через які він підтримає Трампа. Його статки становлять 7,9 мільярда доларів.

  • Ісаак Перлмуттер

Ексголова та генеральний директор Marvel Entertainment, який консультував адміністрацію Трампа, заявив про підтримку представника Республіканської партії на виборах у 2024 році. За даними OpenSecrets, він пожертвував 10 мільйонів доларів на виборчий цикл. Мільярдер прославився завдяки тому, що відродив комікси Marvel і продав їх компанії Disney. Його капітал становить 4,9 мільярда доларів.

  • Харольд Хамм

Засновник компанії Continental Resources уже давно підтримує республіканців. На цьогорічних виборах нафтовий магнат знову підтримав Трампа, а також пожертвував гроші на його кампанію. Крім того, він допомагає згуртувати нафтову промисловість на підтримку Дональда Трампа. Капітал Хамма та його сім'ї Forbes оцінив у 18,5 мільярда доларів.