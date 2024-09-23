Какие миллиардеры поддержали Камалу Харрис

Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис после дебатов, которые прошли 10 сентября. Интересно, что поддержку всемирно известной звезды стремились получить обе партии. О своем решении исполнительница сообщила в инстаграм, пишет Fortune.

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По состоянию на 22 сентября 2024 года личный капитал Тейлор Свифт Forbes оценил в 1,3 миллиарда долларов. Певица получила статус миллиардерши только в прошлом году. Свое состояние она заработала именно благодаря своей музыкальной карьере.

Джорж Сорос

Известный инвестор, который давно известен тем, что вкладывает миллионы долларов в филантропические и политические проекты. Он фактически немедленно поддержал Камалу Харрис после того, как президент Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок. Его сын и наследник, Алекс Сорос, написал о своей поддержке в июле. Капитал Сороса оценили в 7,2 миллиарда долларов.

Марк Кубан

Американский предприниматель очень открыто выражал свою поддержку Гаррису в социальных сетях. Он заявлял об этом, в частности, во время дискуссии с миллиардером, сторонником Трампа Илоном Маском. Личный капитал Кубана составляет 5,7 миллиарда долларов.

Мелинда Френч Гейтс

Благотворительница, которая известна своими мощными своими филантропическими проектами, а также поддержкой демократических идей, довольно быстро поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Она объявила о своем выборе в эфире The Late Show в июле. Ее состояние оценили в 11 миллиардов долларов.

Рид Гастингс

Соучредитель и бывший генеральный директор Netflix также поддержал Камалу Харрис в этом году. Более того, он был среди тех, кто призвал Джо Байдена отказаться от участия в выборах. На предвыборную кампанию демократов он выделил 7 миллионов долларов. Его состояние на сегодня составляет 4,3 миллиарда долларов.

Какие миллиардеры поддерживают Дональда Трампа

Илон Маск

Илон Маск, который уже годами возглавляет рейтинг самых богатых людей в мире, заявил, что на президентских выборах в 2024 году поддержит Дональда Трампа. Глава компаний Tesla, SpaceX и X сообщил об этом после первого покушения на Трампа, который баллотируется от республиканцев. На момент создания этого материала, капитал Илона Маска оценили в 257,3 миллиарда долларов.

Билл Экман

Генеральный директор и основатель компании Pershing Square Capital Билл Экман открыто поддержал Дональда Трампа на нынешних выборах. О своем выборе он сообщил в социальной сети Х. Экман отметил, что принял это решение "рационально", а не "сошел с ума". Состояние Экмана составляет 9,2 миллиарда долларов.

Дуглас Леоне

Венчурный капиталист и бывший управляющий партнер компании Sequoia Capital Дуглас Леоне заявил, что поддержит на выборах осенью именно Дональда Трампа. Он заявил, что его очень беспокоят вопросы иммиграции и нарастающий дефицит бюджета. И именно это он назвал главными причинами, по которым он поддержит Трампа. Его состояние составляет 7,9 миллиарда долларов.

Исаак Перлмуттер

Экс-глава и генеральный директор Marvel Entertainment, который консультировал администрацию Трампа, заявил о поддержке представителя Республиканской партии на выборах в 2024 году. По данным OpenSecrets, он пожертвовал 10 миллионов долларов на избирательный цикл. Миллиардер прославился благодаря тому, что возродил комиксы Marvel и продал их компании Disney. Его капитал составляет 4,9 миллиарда долларов.

Харольд Хамм

Основатель компании Continental Resources уже давно поддерживает республиканцев. На нынешних выборах нефтяной магнат снова поддержал Трампа, а также пожертвовал деньги на его кампанию. Кроме того, он помогает сплотить нефтяную промышленность в поддержку Дональда Трампа. Капитал Хамма и его семьи Forbes оценил в 18,5 миллиарда долларов.