Як змінилася ціна золота, срібла та міді за останній тиждень

Золото завершило тиждень (20 вересня) з ціною на рівні 2600 доларів за унцію, встановивши новий історичний максимум на ринку. Цьому сприяло рішення про перше зниження процентних ставок у США за 4 роки та зростання геополітичної напруженості у світі. Зокрема, йдеться про ситуацію на Близькому Сході, інформує Trading Economics. Нагадаємо, що ціни на золото в Україні також завершили тиждень зі зростанням. Про це свідчать дані НБУ.

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Під час торгів 20 вересня 2024 року вартість срібла перетнула важливу психологічну позначку в 31 долар за унцію, згідно з даними Markets Insider. Срібло торгувалося на рівні 31,18 долара за унцію, що стало найвищою ціною дорогоцінного металу за останні два місяці. Подорожчанню срібла допомогло значне зниження ставки Федеральною резервною системою США. Американський регулятор ухвалив відповідне рішення 18 вересня.

Мідь також завершила тиждень на світовому ринку з ціною на рівні 4,3 долара за фунт (0,45 кілограма). Вартість контрактів на метал зросла до пікового рівня за два місяці. Метал також відреагував на рішення американського центробанку щодо зниження процентних ставок на 50 пунктів. Для міді також важливе значення відіграє Китай, який є найбільшим споживачем металу у світі. Водночас тонна міді на кінець тижня коштувала 9393,80 долара, зрісши за цей період на 3,39%, інформує LME.

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