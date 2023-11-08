Опитування, у якому взяли участь майже 1000 студентів, провели експерти з Morning Brew, та Generation Lab. Їх просили назвати трьох людей, які найбільше асоціюються у них з фінансовим успіхом.

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Символи фінансового успіху в США

Очолив рейтинг американський мільярдер та засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Додамо, що його капітал на сьогодні Bloomberg оцінює у 129 мільярдів доларів. Його кандидатуру підтримали 50% респондентів. До трійки лідерів також увійшли Джефф Безос (40%) та Ілон Маск (35%) відповідно.

Далі йде американська співачка Тейлор Свіфт, яка цього року стала мільярдеркою. Попзірка випередила у рейтингу легендарного інвестора Воррена Баффета та засновника компанії Meta Марка Цукерберга.

До теми! Компанія Воррена Баффета нещодавно зафіксувала серйозні втрати через знецінення акцій корпорації Apple. Йдеться про 21 мільярд доларів. Проте це не завадило дітищу мільярдера досягнути найкращого квартального результату в історії.

Також американські студенти згадали під час опитування про Опру Вінфрі, Бейонсе, Ріанну, Дональда Трампа, Кім Кардашян, Майкла Блумберга, Джорджа Сороса та інших.