Нацбанк встановив нову вартість євро та злотого: курс валют на 17 травня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 17 травня 2022 року. Євро, злотий та фунт стерлінгів повернулися до зростання щодо української гривні.

Офіційний курс валют

У вівторок, 17 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,48 гривні за євро. Це на 10 копійок більше, ніж днем раніше.

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Польський злотий також зріс в ціні. Тепер його курс становить 6,53 гривні за злотий, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 35,86 гривні за фунт. Це на 20 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Національний банк України вирішив заморозити курс долара США ще 24 лютого. До кінця війни курс буде залишатися на рівні. Водночас наразі українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж навід офіційного, тобто –

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 17 травня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 31,72 гривні, продаж – 31,78 гривні.

Євро: покупка – 32,40 гривні, продаж – 32,98 гривні.

Злотий: покупка – 7,26 гривні, продаж – 7,66 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 41,25 гривні, продаж – 43,72 гривні.

Додамо, що Нацбанк з моменту початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тому потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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