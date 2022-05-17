Офіційний курс валют
У вівторок, 17 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,48 гривні за євро. Це на 10 копійок більше, ніж днем раніше.
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Польський злотий також зріс в ціні. Тепер його курс становить 6,53 гривні за злотий, що на 4 копійки більше, ніж у понеділок. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 35,86 гривні за фунт. Це на 20 копійок більше, ніж у попередній банківський день.
Готівковий курс валют
За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 17 травня зупинився на рівні:
- Долар: покупка – 31,72 гривні, продаж – 31,78 гривні.
- Євро: покупка – 32,40 гривні, продаж – 32,98 гривні.
- Злотий: покупка – 7,26 гривні, продаж – 7,66 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 41,25 гривні, продаж – 43,72 гривні.
Додамо, що Нацбанк з моменту початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тому потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.
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