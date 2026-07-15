Чому НБУ обрав саме банкноту 2 000 гривень

Національний банк України наголошує, що рішення про розширення банкнотного ряду ухвалюється не довільно, а на основі економічних показників і міжнародної практики. Саме тому новим найвищим номіналом стала банкнота 2 000 гривень, яка надійде в обіг уже 4 вересня 2026 року.

У НБУ пояснюють, що за сім років після появи купюри номіналом 1 000 гривень середньомісячна зарплата в Україні зросла приблизно втричі, а ціни – майже вдвічі. Крім того, обсяг готівки в обігу збільшився більш ніж удвічі – із 390 мільярдів гривень у 2019 році до понад 970 мільярдів гривень станом на липень 2026 року.

Ще одним аргументом стала структура готівкового обігу. Сьогодні понад 55% усієї вартості банкнот припадає саме на купюри номіналом 1 000 гривень. За світовою практикою центральних банків це свідчить про доцільність введення банкноти вищого номіналу.

Водночас банкам і власникам платіжних терміналів надали близько двох місяців для переналаштування обладнання. Національний банк безкоштовно надає необхідну технічну підтримку, щоб банкомати, термінали та інші пристрої могли приймати й видавати нові банкноти.

Чи чекати українцям появи купюри 5 000 гривень

Попри активні обговорення після презентації нової банкноти, у Національному банку наразі не планують вводити купюру номіналом 5 000 гривень.

Регулятор зазначає, що під час визначення найвищого номіналу враховує економічну ситуацію, структуру готівкового обігу, темпи зростання доходів населення, інфляцію та досвід інших країн. За результатами такого аналізу саме 2 000 гривень визнали оптимальним номіналом, який повністю відповідає нинішнім потребам української економіки.

Тож поява банкноти у 5 000 гривень наразі не стоїть на порядку денному. Якщо ж економічні умови суттєво зміняться у майбутньому, Національний банк, як і раніше, оцінюватиме необхідність подальшого розширення банкнотного ряду, виходячи з реальних потреб готівкового обігу.