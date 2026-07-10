Чому Україні знадобилася банкнота номіналом 2000 гривень

Із 4 вересня 2026 року Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень, на лицьовому боці буде зображений український поет, дисидент та правозахисник Василь Стус. Втім, головна дискусія розгорнулася не навколо дизайну нової банкноти, а навколо причин її появи: український фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що новий номінал є насамперед відображенням економічних процесів останніх років.

За його словами, поява купюри більшого номіналу свідчить про втрату купівельної спроможності грошей через інфляцію.

"Купюра 2000 грн – це відображення реальної інфляції й потреби в більших купюрах", – зазначив Шевчишин.

Аналітик звертає увагу, що з грудня 2021 року до червня 2026 року офіційна інфляція в Україні сягнула 72,5%. За цей самий період гривня девальвувала щодо долара на 55,8%, а щодо євро – майже на 60%. На його думку, саме такі зміни й формують потребу у банкнотах більшого номіналу.

Водночас експерт зауважив, що на тлі появи купюри у 2000 гривень дедалі менш актуальними виглядають дискусії щодо запровадження шагів як розмінної монети.

Як пояснюють появу нової банкноти в НБУ

У Національному банку наголошують, що рішення про розширення банкнотного ряду не пов'язане лише з інфляцією. За словами голови НБУ Андрія Пишного, економіка змінюється, тому структура готівкового обігу також потребує оновлення.

У регуляторі пояснюють, що з моменту появи банкноти у 1000 гривень середньомісячна зарплата українців зросла приблизно утричі, рівень цін – майже вдвічі, а обсяг готівки в обігу перевищив 970 мільярдів гривень. Крім того, понад 55% усієї вартості готівки нині припадає саме на купюри номіналом 1000 гривень, що у світовій практиці центральних банків вважається сигналом для появи нового, вищого номіналу.

У НБУ також зазначають, що банкнота у 2000 гривень має зробити готівкові розрахунки зручнішими, зменшити витрати на друк, транспортування та інкасацію грошей, а також спростити роботу банків, бізнесу й торгівлі. Водночас символічне значення нової купюри підкреслює постать Василя Стуса, який став одним із найвідоміших символів боротьби українців за свободу та незалежність.