Почему НБУ выбрал именно банкноту номиналом 2 000 гривен

Национальный банк Украины подчеркивает, что решение о расширении банкнотной серии принимается не произвольно, а на основе экономических показателей и международной практики. Именно поэтому новым самым высоким номиналом стала банкнота номиналом 2 000 гривен, которая поступит в обращение уже 4 сентября 2026 года.

В НБУ объясняют, почему за семь лет после появления купюры номиналом 1 000 гривен среднемесячная зарплата в Украине выросла примерно втрое, а цены – почти вдвое. Кроме того, объем наличных в обращении увеличился более чем вдвое – с 390 миллиардов гривен в 2019 году до более чем 970 миллиардов гривен по состоянию на июль 2026 года.

Еще одним аргументом стала структура наличного обращения. Сегодня более 55 % всей стоимости банкнот приходится именно на купюры номиналом 1 000 гривен. Согласно мировой практике центральных банков, это свидетельствует о целесообразности введения банкноты более высокого номинала.

В то же время банкам и владельцам платежных терминалов предоставили около двух месяцев для перенастройки оборудования. Национальный банк бесплатно оказывает необходимую техническую поддержку, чтобы банкоматы, терминалы и другие устройства могли принимать и выдавать новые банкноты.

Стоит ли украинцам ждать появления купюры номиналом 5 000 гривен

Несмотря на активные обсуждения после презентации новой банкноты, в Национальном банке пока не планируют вводить купюру номиналом 5 000 гривен.

Регулятор отмечает, что при определении максимального номинала учитывает экономическую ситуацию, структуру наличного обращения, темпы роста доходов населения, инфляцию и опыт других стран. По результатам такого анализа именно 2 000 гривен признали оптимальным номиналом, который полностью соответствует нынешним потребностям украинской экономики.

Поэтому появление банкноты номиналом 5 000 гривен пока не стоит на повестке дня. Если же экономические условия существенно изменятся в будущем, Национальный банк, как и ранее, будет оценивать необходимость дальнейшего расширения банкнотного ряда, исходя из реальных потребностей наличного обращения.