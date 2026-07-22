Ставка на Росію більше не працює: її партнер вимушений будувати власний НПЗ

Українські удари по ворожих нафтопереробних заводах, через які країна-агресорка зіткнулася з дефіцитом пального, змушують шукати альтернативи навіть її найближчих партнерів. Наприклад, до перегляду енергетичної політики вдався Киргизстан, що зазвичай понад 90% бензину імпортував саме з Росії.

Яке розв'язання проблеми знайшли

Аби зменшити залежність від Кремля та гарантувати стабільне постачання пального, на півдні країни вирішили побудувати міні-НПЗ. Деталі повідомили в Reuters у середу, 22 липня.

Проєкт вартістю 25 мільйонів доларів профінансує киргизько-китайська компанія Central Asian Energy LLC. Угоду вже підписали, а перший етап спорудження планують завершити восени 2026 року.

Підприємство матиме річну потужність у 450 тисяч метричних тонн. Воно вироблятиме бензин, дизель, а також бітум і моторні оливи.

Однак новий завод – лише частина плану. Паралельно Киргизстан домовився про перероблення своєї сировини на узбецьких НПЗ, після чого готову продукцію постачатимуть назад до країни.

Щоправда, нове загострення бойових дій між США та Іраном поставило під загрозу плани азійських НПЗ наростити обсяги виробництва вже в серпні. Скорочення постачання нафти через Ормузьку протоку може довше утримувати світовий ринок у стані дефіциту, а ціни на "чорне золото" – на високому рівні.

До того ж через посилення атак на танкери Казахстан нібито зупинив транспортування сирої нафти до свого головного пункту експорту на російському узбережжі Чорного моря. Якщо термінал Каспійського трубопровідного консорціуму залишатиметься неактивним протягом тривалого часу, азійська країна буде вимушена навіть зменшити видобуток.