Какое решение проблемы нашли

Чтобы уменьшить зависимость от Кремля и гарантировать стабильные поставки топлива, на юге страны решили построить мини-НПЗ. Подробности сообщили в Reuters в среду, 22 июля.

Проект стоимостью 25 миллионов долларов профинансирует киргизско-китайская компания Central Asian Energy LLC. Соглашение уже подписано, а первый этап строительства планируется завершить осенью 2026 года.

Предприятие будет иметь годовую мощность в 450 тысяч метрических тонн. Оно будет производить бензин, дизельное топливо, а также битум и моторные масла.

Однако новый завод – лишь часть плана. Параллельно Кыргызстан договорился о переработке своего сырья на узбекских НПЗ, после чего готовую продукцию будут поставлять обратно в страну.

Правда, новое обострение боевых действий между США и Ираном поставило под угрозу планы азиатских НПЗ по наращиванию объемов производства уже в августе. Сокращение поставок нефти через Ормузский пролив может дольше удерживать мировой рынок в состоянии дефицита, а цены на "черное золото" – на высоком уровне.

К тому же из-за усиления атак на танкеры Казахстан якобы приостановил транспортировку сырой нефти к своему главному пункту экспорта на российском побережье Черного моря. Если терминал Каспийского трубопроводного консорциума будет оставаться неактивным в течение длительного времени, азиатская страна будет вынуждена даже сократить добычу.