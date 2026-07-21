Що відомо про події щодо Казахстану та нафти

Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ мав припинити прийом нафти трубопроводом, оскільки танкерні компанії побоюються відправляти свої судна до цього об'єкта, про що пише Bloomberg.

Зупинка мала розпочатися у вівторок, 21 липня. Але наразі незрозуміло, чи вже вона набула чинності.

Якщо прокачування залишатиметься призупиненим до кінця цього тижня, то нафтовидобувним компаніям Казахстану також доведеться скоротити видобуток нафти. Найбільший виробник нафти в Казахстані – Tengizchevroil – заявив, що стежить за ситуацією.

Спільне підприємство на чолі з Chevron Corp. повідомило, що обсяги видобутку та постачання в систему CPC "можуть час від часу коригуватися залежно від операційних умов".

Термінал CPC – найбільший канал експорту казахстанської нафти, через який проходить близько 80% усього експорту сирої нафти країни. Переважно це нафта з родовищ, які розробляються у партнерстві з міжнародними нафтовими гігантами, зокрема Chevron Corp., ExxonMobil Holdings Corp. та Shell Plc.

Казахстан є другим за величиною постачальником нафти до Європи. А скорочення його експорту завдасть удару по європейських нафтопереробних заводах саме у той період, коли вони намагаються замістити поставки з країн Перської затоки.

Слід додати, що нафтовий ринок, зокрема, знову зіштовхується з проблемами через загострення конфлікту між Іраном та США. Також збільшується й ціна на нафту.

Що ще відомо щодо Казахстану

Нагадаємо, що у червні Казахстан вже зменшував видобуток нафти. Причиною став удар по НПЗ Росії.

Сировину з Казахстану транспортують через кордон на перероблення до російського заводу. А видобуток газу й нафти на родовищі взаємопов'язані: скорочення одного напряму обмежує можливості іншого.