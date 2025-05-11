Лідер Європи на енергетичному ринку: яка країна має найбільші запаси нафти
- Норвегія є лідером за запасами нафти в Європі, зосереджуючи три найбільших нафтових родовища: Йохан Свердруп, Снорре та Осеберг.
Запаси нафти в Норвегії оцінюються в 7 мільярдів барелів, і вона залишається ключовим постачальником завдяки розташуванню в Північному морі та сусідству з Арктикою.
Норвегія – це країна на Півночі Європи, яка має значні запаси нафти. Ба більше, саме ця держава є лідером за цим показником в регіоні.
Де в Європі видобувають нафту
Економічний успіх Норвегії напряму пов'язаний з нафтою. Завдяки наддоходам від експорту нафти в минулому столітті змогла створити найбільший суверенний фонд у світі. Крім того, Норвегія залишається одним із ключових постачальників в регіоні, пише 24 Канал з посиланням на Offshore Technology:
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У Норвегії зосереджені три найбільших нафтових родовища в Європі:
- Йохан Свердруп.
- Снорре.
- Осеберг.
Цікава деталь! Усі нафтові родовища зосереджені в Північному морі. Тоді як загалом запаси нафти в Норвегії оцінюють в 7 мільярдів барелів, за даними Управління енергетичної інформації США.
Роль Норвегії у світі та глобальній енергетичній карті також посилює сусідство з Арктикою, де теж є значні запаси нафти. Наприкінці лютого 2025 року США та Росія обговорювали співробітництво в Арктиці: розвідку природних ресурсів та розвиток торгових маршрутів. При цьому отримати доступ до Арктики прагне й Китай, який є конкурентом США.