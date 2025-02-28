США та Росія прагнуть посилити співпрацю в Арктиці
Джерела, які обізнані з ситуацією, повідомили про США та Росія обговорюють спільну розвідку природних ресурсів та торгових шляхів. Додають, що переговори перебувають на початковій стадії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Ба більше, йдеться про те, що співпраця у розвідці енергоносіїв також розглядається як мета США. Крім того, одне з джерел повідомило, що американці розглядають співпрацю в Арктиці, як спосіб послабити відносини між Росією та Китаєм. За словами обізнаного джерела, навряд чи план Вашингтона буде успішним, оскільки в останні роки Пекін та Москва дуже сильно зблизилися.
При цьому Арктика – це регіон з особливим правовим статусом. Згідно з нормами міжнародного права, на сьогодні жодній країні не належить Північний полюс чи регіон Північного Льодовитого океану, що його оточує. Нагадаємо, що з Арктикою межує всього кілька країн, за даними Arctic Portal.org.
- Росія.
- Сполучені Штати (через Аляску).
- Канада.
- Норвегія.
- Данія (через Гренландію).
- Швеція.
- Ісландія.
- Фінляндія.
Нафта в Арктиці / Скриншот з BBC
Скільки нафти може бути в Арктиці
Експерти знали, що Арктика – це регіон, який багатий на природні ресурси. Зокрема, йдеться про нафту. Проте вони не розуміли, про які обсяги чорного золота йдеться аж до 2009 року.
Тоді Геологічна служба США підрахувала, що в Арктиці може бути 13% нерозвіданих запасів нафти. Дослідники також вважають, що Арктика є однією з найбільших у світі територій, де є доступ до нафти й газу.
Важливо! Згідно з цими даними, в регіоні може міститися до 160 мільярдів барелів нафти. Раніше поклади в цьому регіону оцінювали в 90 мільярдів барелів.
Російські нафтові компанії уже більше десятиліття працюють в Арктиці. У 2020 році там навіть стався масштабний розлив нафти. Водночас у США уже роками пропонують дозволити компаніям почати буріння на півночі Аляски. Збільшення обсягів видобування нафти на Алясці – це частина політики адміністрації Дональда Трампа, пише High North News.