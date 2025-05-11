Где в Европе добывают нефть

Экономический успех Норвегии напрямую связан с нефтью. Благодаря сверхдоходам от экспорта нефти в прошлом веке смогла создать крупнейший суверенный фонд в мире. Кроме того, Норвегия остается одним из ключевых поставщиков в регионе, пишет 24 Канал со ссылкой на Offshore Technology:

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В Норвегии сосредоточены три крупнейших нефтяных месторождения в Европе:

Йохан Свердруп.

Снорре.

Осеберг.

Интересная деталь! Все нефтяные месторождения сосредоточены в Северном море. Тогда как в целом запасы нефти в Норвегии оценивают в 7 миллиардов баррелей, по данным Управления энергетической информации США.

Роль Норвегии в мире и глобальной энергетической карте также усиливает соседство с Арктикой, где тоже есть значительные запасы нефти. В конце февраля 2025 года США и Россия обсуждали сотрудничество в Арктике: разведку природных ресурсов и развитие торговых маршрутов. При этом получить доступ к Арктике стремится и Китай, который является конкурентом США.