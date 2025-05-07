Переговори США та Китаю: коли старт

Глава Мінфіну США Скотт Бессент та торговий представник країни Джеймісон Грір пізніше цього тижня прибудуть у Швейцарію. Їхня головна мета – це торгові переговори з Китаєм. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Китай на переговорах буде представляти віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен. Додають, що Ліфен є головним представником уряду з питань торгово-економічного співробітництва між Китаєм та США. Країни прагнуть деескалації тарифного протистояння, яке загрожує економікам обох країн. Варто наголосити, що США та Китай – це найбільші економіки світу.

Що таке Держрада КНР

Це вищий орган виконавчої влади Китаю, який впроваджує в життя закони й постанови, розроблені та прийняті Всекитайськими зборами народних представників і його Постійним комітетом.

Це будуть перші підтверджені переговори між США та Китаєм з моменту запровадження Дональдом Трампом тарифів на китайські товари на рівні 145%. При цьому Пекін ввів мита на американські товари в розмірі 125% у відповідь.

До теми! Ціни на нафту уже відреагували на новини про переговори між США та Китаєм. Еталонні бренди нафти почали дорожчати після різкого обвалу.

Скотт Бессент заявив, що переговори, які заплановані на 9 – 12 травня, будуть зосереджені на деескалації, а не на великій торговій угоді. Мовляв, країнам спершу потрібно послабити рівень напруги у відносинах, перш ніж рухатися далі. Глава Мінфіну США наголосив, що Вашингтон не прагне розривати відносини з Китаєм, але хоче справедливої торгівлі.