Ви будете вражені: де найбільше нафти в Україні
- В Україні є три основні нафтогазоносні регіони: Східний, Західний та Південний, з найбільшими запасами нафти у Східному регіоні (51,18%).
- На кінець 2020 року обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тисяч тонн.
Україна багата на різного роду копалини. Зараз на українській території приблизно 5% від мінерального потенціалу світу. Є в Україні і значна кількість нафти.
В яких областях України найбільше нафти?
В Україні є 3 основні регіони, де зосереджена нафта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал ІПВГ.
Поділені нафтогазоносні регіони так:
- Східний – він розташований на території таких адміністративних областей: Дніпропетровська, Полтавська, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська.
- Західний – Львівська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська області.
- Південний – Одеська, Запорізька, шельфи Чорного та Азовського морів, Крим.
На кінець 2020 року, обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тисяч тонн. У Східному нафтогазоносному регіоні було зосереджено 51,18% загальних запасів нафти,
– наголошує портал.
А от в інших регіонах кількість нафти така:
- Західний регіон – 35,77% від загальних запасів;
- Південний – 13,05%.
Зверніть увагу! Станом на 2020 рік в Україні обліковувалось 216 родовищ нафти.
Хто є найбільшим виробником нафти у світі?
За даними World Population Review, саме США є найбільшим виробником нафти у світі. Вони видобувають приблизно 17,8 мільйона барелів на добу.
Що потрібно знати про надра України?
Україна має понад 111 мільярдів тонн корисних копалин. Їхня загальна вартість оцінюється у 14,8 трильйона доларів.
"Найбагатшою" на корисні копалини в Україні є саме Донецька область. Видобуток у цьому регіоні ускладнений чи неможливий через російську агресію та тимчасову окупацію. Також значний потенціал мають Дніпропетровська, Луганська області.
На українській території є значні запаси руд. Зараз Україна посідає перше місце по запасах деяких з них в Європі.