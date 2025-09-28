Украина богата на разного рода ископаемые. Сейчас на украинской территории примерно 5% от минерального потенциала мира. Есть в Украине и значительное количество нефти.

В каких областях Украины больше всего нефти?

В Украине есть 3 основных региона, где сосредоточена нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал ИПВГ.

Поделены нефтегазоносные регионы так:

Восточный – он расположен на территории таких административных областей: Днепропетровская, Полтавская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская.

– он расположен на территории таких административных областей: Днепропетровская, Полтавская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская. Западный – Львовская, Волынская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская области.

– Львовская, Волынская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская области. Южный – Одесская, Запорожская, шельфы Черного и Азовского морей, Крым.

На конец 2020 года, объем балансовых запасов нефти в Украине составлял 84 796 тысяч тонн. В Восточном нефтегазоносном регионе было сосредоточено 51,18% общих запасов нефти,

– отмечает портал.

А вот в других регионах количество нефти таково:

Западный регион – 35,77% от общих запасов;

Южный – 13,05%.

Обратите внимание! По состоянию на 2020 год в Украине было 216 учтённых месторождений нефти.

Кто является крупнейшим производителем нефти в мире? По данным World Population Review, именно США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Они добывают примерно 17,8 миллиона баррелей в сутки.

Что нужно знать о недрах Украины?