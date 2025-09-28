Вы будете поражены: где больше всего нефти в Украине
- В Украине есть три основных нефтегазоносных региона: Восточный, Западный и Южный, с наибольшими запасами нефти в Восточном регионе (51,18%).
- На конец 2020 года объем балансовых запасов нефти в Украине составлял 84 796 тысяч тонн.
Украина богата на разного рода ископаемые. Сейчас на украинской территории примерно 5% от минерального потенциала мира. Есть в Украине и значительное количество нефти.
В каких областях Украины больше всего нефти?
В Украине есть 3 основных региона, где сосредоточена нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Портал ИПВГ.
Читайте также Какие доллары считаются старыми сейчас
Поделены нефтегазоносные регионы так:
- Восточный – он расположен на территории таких административных областей: Днепропетровская, Полтавская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская.
- Западный – Львовская, Волынская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская области.
- Южный – Одесская, Запорожская, шельфы Черного и Азовского морей, Крым.
На конец 2020 года, объем балансовых запасов нефти в Украине составлял 84 796 тысяч тонн. В Восточном нефтегазоносном регионе было сосредоточено 51,18% общих запасов нефти,
– отмечает портал.
А вот в других регионах количество нефти таково:
- Западный регион – 35,77% от общих запасов;
- Южный – 13,05%.
Обратите внимание! По состоянию на 2020 год в Украине было 216 учтённых месторождений нефти.
Кто является крупнейшим производителем нефти в мире?
По данным World Population Review, именно США являются крупнейшим производителем нефти в мире. Они добывают примерно 17,8 миллиона баррелей в сутки.
Что нужно знать о недрах Украины?
Украина имеет более 111 миллиардов тонн полезных ископаемых. Их общая стоимость оценивается в 14,8 триллиона долларов.
"Самой богатой" на полезные ископаемые в Украине является именно Донецкая область. Добыча в этом регионе затруднена или невозможна из-за российской агрессии и временной оккупации. Также значительный потенциал имеют Днепропетровская, Луганская области.
На украинской территории есть значительные запасы руд. Сейчас Украина занимает первое место по запасам некоторых из них в Европе.