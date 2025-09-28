В яких областях України найбільше нафти?

В Україні є 3 основні регіони, де зосереджена нафта, повідомляє 24 Канал з посиланням на Портал ІПВГ.

Поділені нафтогазоносні регіони так:

Східний – він розташований на території таких адміністративних областей: Дніпропетровська, Полтавська, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська.

– він розташований на території таких адміністративних областей: Дніпропетровська, Полтавська, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська. Західний – Львівська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська області.

– Львівська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська області. Південний – Одеська, Запорізька, шельфи Чорного та Азовського морів, Крим.

На кінець 2020 року, обсяг балансових запасів нафти в Україні складав 84 796 тисяч тонн. У Східному нафтогазоносному регіоні було зосереджено 51,18% загальних запасів нафти,

А от в інших регіонах кількість нафти така:

Західний регіон – 35,77% від загальних запасів;

Південний – 13,05%.

Зверніть увагу! Станом на 2020 рік в Україні обліковувалось 216 родовищ нафти.

Хто є найбільшим виробником нафти у світі? За даними World Population Review, саме США є найбільшим виробником нафти у світі. Вони видобувають приблизно 17,8 мільйона барелів на добу.

