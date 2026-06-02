Що чекає на ринок нафти?

Протягом літа світові запаси нафти можуть досягти критичного чи навіть історично низького рівня, повідомляє Reuters.

Така ситуація, зокрема, є наслідком того, що влітку очікується значний попит. При цьому, пропозиція на ринку залишається обмежена.

Запаси нафти стрімко скорочуються. Якщо теперішні темпи зберігатимуться, то ситуація дійде до критичних наслідків.

Ми спостерігаємо, як падіння цін на акції продовжується й влітку, і існує можливість або ймовірність того, що ми досягнемо критичних рівнів або історично низьких рівнів безпосередньо перед піковим літнім попитом,

– наголошує керівник відділу нафтової промисловості та ринків Міжнародного енергетичного агентства Торіл Босоні.

Зауважимо, Ормузька протока залишається закритою. Вона заблокована силами Ірану. Своєю чергою США обмежують саме іранські порти.

Раніше через Ормузьку протоку проходила приблизно п'ята частина світових нафти та ЗПГ. Наразі ж цим шляхом майже повністю обмежено судноплавство. Як кажуть аналітики, навіть при відкритті Ормузької протоки, найближчим часом ситуація не покращиться. Адже цей шлях залишається замінованим.

