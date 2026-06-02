Як змінився рівень експорту нафти з США?

У травні експорт нафти з США досяг рекордних 5,6 мільйона барелів на день, повідомляє Reuters.

Читайте також Ціни на нафту летять вгору на тлі атак Ірану та США

Такому збільшенню сприяє те, що через конфлікт на Близькому Сході, альтернативної нафти потребували азійські та європейські НПЗ. Саме ці країни частково замінили близькосхідну сировину на американську.

Зауважимо, у квітні експорт нафти з США був меншим. Він складав – 5,2 мільйона барелів на добу. Збільшення обсягів експорту у травні пояснюється також ціною американської сирої нафти West Texas Intermediate.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ціни на базову американську нафту West Texas Intermediate торгувалися зі значною знижкою до Brent, світового еталона. Фізичні марки американської сирої нафти зазвичай оцінюються як диференціал до WTI, а велика знижка до Brent робить іноземним покупцям економічно вигіднішою купівлю американської нафти та її відправлення по всьому світу,

– вказує видання.

Як показує статистика, у квітні знижка складала приблизно 8,86 долара за барель. Саме в цей час укладалась більшість угод.

У травні експорт з США розподілився так:

найбільше отримувала Азія – приблизно 2,45 мільйона барелів нафти на добу;

Європа – 2,4 мільйона барелів на добу

Ми вважаємо, що азійські покупки були зумовлені переважно необхідністю, тоді як європейські покупки були зумовлені переважно сприятливою економічною ситуацією з судноплавством та нижчими трансатлантичними фрахтовими ставками,

– сказав старший аналітик ринку нафти у Vortexa Рохіт Ратод.

Чи можуть відкрити Ормузьку протоку найближчим часом?