Что ждет рынок нефти?

В течение лета мировые запасы нефти могут достичь критического или даже исторически низкого уровня, сообщает Reuters.

Такая ситуация, в частности, является следствием того, что летом ожидается значительный спрос. При этом, предложение на рынке остается ограниченным.

Запасы нефти стремительно сокращаются. Если нынешние темпы будут сохраняться, то ситуация дойдет до критических последствий.

Мы наблюдаем, как падение цен на акции продолжается и летом, и существует возможность или вероятность того, что мы достигнем критических уровней или исторически низких уровней непосредственно перед пиковым летним спросом,

– отмечает руководитель отдела нефтяной промышленности и рынков Международного энергетического агентства Торил Босони.

Заметим, Ормузский пролив остается закрытым. Он заблокирован силами Ирана. В свою очередь США ограничивают именно иранские порты.

Ранее через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых нефти и СПГ. Сейчас же этим путем почти полностью ограничено судоходство. Как говорят аналитики, даже при открытии Ормузского пролива, в ближайшее время ситуация не улучшится. Ведь этот путь остается заминированным.

