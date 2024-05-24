Ситуація критична: вся нафтова галузь Росії почала рухатись до збитковості

Фінляндія, у відповідь на провокації з боку Росії в Балтійському морі, виступила з ініціативою заблокувати тіньовий російський флот. Це буде дуже сильним ударом по російській економіці, адже третина російського нафтового експорту йде саме через Балтію.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що Росія "закриває дірки" в економіці саме нафтовою промисловістю, яка скоро може стати збитковою. Альтернатив для експорту нафти у Росії немає.

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Тіньовий флот Росії

За словами Ліпсіца, якщо Фінляндія втілить свою ініціативу в реальність, то це не буде агресією проти Росії, адже флот не є російським. Саме тому Росія не зможе висловлювати будь-які претензії. Такий хід від Фінляндії є досить важливим, адже кораблі є старими, що загрожує екології. Ця тема підіймається вже не вперше, Євросоюз раніше просив Данію перекрити протоки для подібних кораблів, що вона не зробила.

Зараз ситуація є серйознішою, Фінляндія вступила в НАТО і їхній "звук державного голосу" є інший,

– зазначив доктор економічних наук.

Для реалізації плану Фінляндії, на думку Ліпсіца, потрібно буде залучати судна, які б не пропускали російські кораблі, або ж перекривати вхід у протоки.

Якщо ідея фінів буде втілена в практику, це буде сильним ударом по російській економіці, адже третина російського нафтового експорту йде саме через Балтію. Новоросійський порт є ненадійним, тому залишається експорт нафти через Схід Росії, куди її ще потрібно довезти.

Аби можна було продавати нафту, починають (росіяни – 24 Канал) "дискримінувати" вугільну промисловість, яка має збитки,

– зазначив доктор економічних наук.

Збитковість російської економіки

Ліпсіц розповів, що Росія зі свого бюджету втратить 30 – 40 мільярдів доларів. Це є кризовою ситуацією для російської нафтової промисловості.

Зараз російський бюджет "висмоктує" всі гроші з нафтової промисловості, щоб "заткнути дірки" фінансування війни,

– підкреслив доктор економічних наук.

Саме тому нафтова промисловість може бути збитковою. Добування нафти в Росії з кожним роком стає все дорожчим.

Чи має Росія альтернативу

Ліпсіц розповів, що немає країн, які потребують нафти Росії, яку б постачали через півні морські шляхи. Тимчасом Росія вирішила будувати залізницю для перевезення нафти в Пакистан, який є ворогом Індії. Якщо росіяни почнуть постачати туди нафту, то її перестане купувати Індія.

А більше ніяких великих покупців немає. Далі є Саудівська Аравія та інші арабські країни, у яких з нафтою та газом все добре. Тому альтернатив немає,

– додав доктор економічних наук.

Що буде з російською нафтою далі

Росія має стільки нафти, скільки, за словами Ліпсіца, їй не потрібно. Вся економіка Росії побудована на експорті, який завжди "годував" країну-агресорку та на якому вона збагачувалась.

Путін ж примудрився зламати постачання нафти в Європу. Тому ситуація в Росії дуже важка та безнадійна,

– прокоментував доктор економічних наук.

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