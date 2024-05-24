Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что Россия "закрывает дыры" в экономике именно нефтяной промышленностью, которая скоро может стать убыточной. Альтернатив для экспорта нефти в России нет.

Смотрите также Двойной удар: атаки по российским НПЗ вышли на новый этап

Теневой флот России

По словам Липсица, если Финляндия воплотит свою инициативу в реальность, то это не будет агрессией против России, ведь флот не является российским. Именно поэтому Россия не сможет высказывать какие-либо претензии. Такой ход от Финляндии является достаточно важным, ведь корабли являются старыми, что угрожает экологии. Эта тема поднимается уже не впервые, Евросоюз ранее просил Данию перекрыть проливы для подобных кораблей, что она не сделала.

Сейчас ситуация серьезнее, Финляндия вступила в НАТО и их "звук государственного голоса" другой,

– отметил доктор экономических наук.

Для реализации плана Финляндии, по мнению Липсица, нужно будет привлекать суда, которые бы не пропускали российские корабли, или перекрывать вход в проливы.

Если идея финнов будет воплощена в практику, это будет сильным ударом по российской экономике, ведь треть российского нефтяного экспорта идет именно через Балтию. Новороссийский порт является ненадежным, поэтому остается экспорт нефти через Восток России, куда ее еще нужно довезти.

Чтобы можно было продавать нефть, начинают (россияне – 24 Канал) "дискриминировать" угольную промышленность, которая имеет убытки,

– отметил доктор экономических наук.

Убыточность российской экономики

Липсиц рассказал, что Россия из своего бюджета потеряет 30 – 40 миллиардов долларов. Это является кризисной ситуацией для российской нефтяной промышленности.

Сейчас российский бюджет "высасывает" все деньги из нефтяной промышленности, чтобы "заткнуть дыры" финансирования войны,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Именно поэтому нефтяная промышленность может быть убыточной. Добыча нефти в России с каждым годом становится все дороже.

Имеет ли Россия альтернативу

Липсиц рассказал, что нет стран, которые нуждаются в нефти России, которую бы поставляли через северные морские пути. Между тем Россия решила строить железную дорогу для перевозки нефти в Пакистан, который является врагом Индии. Если россияне начнут поставлять туда нефть, то ее перестанет покупать Индия.

А больше никаких крупных покупателей нет. Далее есть Саудовская Аравия и другие арабские страны, у которых с нефтью и газом все хорошо. Поэтому альтернатив нет,

– добавил доктор экономических наук.

Что будет с российской нефтью дальше

Россия имеет столько нефти, сколько, по словам Липсица, ей не нужно. Вся экономика России построена на экспорте, который всегда "кормил" страну-агрессора и на котором она обогащалась.

Путин же умудрился сломать поставки нефти в Европу. Поэтому ситуация в России очень тяжелая и безнадежная,

– прокомментировал доктор экономических наук.

Нефть России: последние новости