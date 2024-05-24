Ситуацію з видобуванням нафти прокоментували у Міністерстві енергетики Росії. У відомстві повідомили, що у квітні країна перевищила свою квоту в ОПЕК+ за цим показником.

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Росія провали зобов'язання перед ОПЕК+

У російському Міненерго заявили, що перевищення квоти у квітні пов'язане з "технічними особливостями скорочення видобутку на значну величину". Тоді як аналітики та галузеві джерела вважають, що це сигнал, що Москва стикається з проблемами щодо обмеження обсягів видобування сировини.

До теми! Росіяни оприлюднили цю заяву напередодні зустрічі ОПЕК+, яка запланована на 1 червня. На заході планують обговорити подальшу політику щодо видобування нафти.

Росія, Саудівська Аравія та кілька інших членів ОПЕК+ зобов'язалися додатково скоротити обсяги видобування чорного золота на додаток до вже досягнутих домовленостей. Їхня ціль – підтримати ціни на ринку нафти, адже продаж сировини є ключовим джерелом фінансових надходжень до їхніх бюджетів.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,83 долара за барель (+ 0,58%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,50 долара за барель (+ 0,82%).

В ОПЕК вважають, що Росія у квітні зуміла зменшити свій нафтовий видобуток на 154 тисячі барелів на добу порівняно з березнем до 9,29 мільйона барелів на добу. Загалом за перший квартал 2024 року видобуток нафти у Росії оцінювали у 9,42 мільйона барелів нафти на добу.

Цікаво! Економіст та очільник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський ексклюзивно розповів 24 Каналу, що відбувається з ОПЕК+ та роль Саудівської Аравії. Крім того, він пояснив, які ризики існують для Росії.

Що говорять експерти

Незалежний аналітик Олексій Кокін одна із головних причин провалу планів Росії у квітні – це те, що на цей місяць припадало майже три чверті всіх скорочень, які необхідно провести у другому кварталі 2024 року. За його словами, просто неможливо так швидко зменшити видобуток.

Натомість старший аналітик московської брокерської компанії BCS World of Investments Рональд Сміт повідомив, що перевищення квоти може бути пов'язане з управлінням родовищами. Мовляв, нафтові родовища не можна просто "виключити" і потенційно не пошкодити їхні кінцеві виробничі потужності.

Тоді як російські компанії розповіли, що складнощі зі зменшенням обсягів видобування пов'язані зі досить складним механізмом цього процесу. Зокрема, йдеться про високий тиск у нафтових свердловинах.