Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що Росія "закриває дірки" в економіці саме нафтовою промисловістю, яка скоро може стати збитковою. Альтернатив для експорту нафти у Росії немає.

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Тіньовий флот Росії

За словами Ліпсіца, якщо Фінляндія втілить свою ініціативу в реальність, то це не буде агресією проти Росії, адже флот не є російським. Саме тому Росія не зможе висловлювати будь-які претензії. Такий хід від Фінляндії є досить важливим, адже кораблі є старими, що загрожує екології. Ця тема підіймається вже не вперше, Євросоюз раніше просив Данію перекрити протоки для подібних кораблів, що вона не зробила.

Зараз ситуація є серйознішою, Фінляндія вступила в НАТО і їхній "звук державного голосу" є інший,

– зазначив доктор економічних наук.

Для реалізації плану Фінляндії, на думку Ліпсіца, потрібно буде залучати судна, які б не пропускали російські кораблі, або ж перекривати вхід у протоки.

Якщо ідея фінів буде втілена в практику, це буде сильним ударом по російській економіці, адже третина російського нафтового експорту йде саме через Балтію. Новоросійський порт є ненадійним, тому залишається експорт нафти через Схід Росії, куди її ще потрібно довезти.

Аби можна було продавати нафту, починають (росіяни – 24 Канал) "дискримінувати" вугільну промисловість, яка має збитки,

– зазначив доктор економічних наук.

Збитковість російської економіки

Ліпсіц розповів, що Росія зі свого бюджету втратить 30 – 40 мільярдів доларів. Це є кризовою ситуацією для російської нафтової промисловості.

Зараз російський бюджет "висмоктує" всі гроші з нафтової промисловості, щоб "заткнути дірки" фінансування війни,

– підкреслив доктор економічних наук.

Саме тому нафтова промисловість може бути збитковою. Добування нафти в Росії з кожним роком стає все дорожчим.

Чи має Росія альтернативу

Ліпсіц розповів, що немає країн, які потребують нафти Росії, яку б постачали через півні морські шляхи. Тимчасом Росія вирішила будувати залізницю для перевезення нафти в Пакистан, який є ворогом Індії. Якщо росіяни почнуть постачати туди нафту, то її перестане купувати Індія.

А більше ніяких великих покупців немає. Далі є Саудівська Аравія та інші арабські країни, у яких з нафтою та газом все добре. Тому альтернатив немає,

– додав доктор економічних наук.

Що буде з російською нафтою далі

Росія має стільки нафти, скільки, за словами Ліпсіца, їй не потрібно. Вся економіка Росії побудована на експорті, який завжди "годував" країну-агресорку та на якому вона збагачувалась.

Путін ж примудрився зламати постачання нафти в Європу. Тому ситуація в Росії дуже важка та безнадійна,

– прокоментував доктор економічних наук.

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