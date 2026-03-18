Як Чехія може допомогти Словаччині?
Про це в середу заявив чеський міністр промисловості Карел Гавлічек після зустрічі в Празі з міністеркою економіки Словаччини Деніcою Саковою, пише Reuters.
Сама Чехія припинила качати російську нафту через "Дружбу" ще минулого року після розширення трубопроводу TAL. Він проходить з Італії до Німеччини та з'єднується з чеською інфраструктурою.
Проте Прага пропонує реверсне, тобто зворотне використання чеської ділянки "Дружби" для допомоги Словаччині.
Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку “Дружби”. Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чехії до Словаччини,
– розповів Гавлічек.
За словами міністра, початкові інвестиції у трубопровід можуть становити до 1 мільярда чеських крон (47 мільйонів доларів).
Це дозволить у разі необхідності в аварійному режимі транспортувати до Словаччини можна десятки тисяч тонн нафти на місяць.
У перспективі найближчих двох-трьох років річна потужність може зрости до 2 – 3 мільйонів тонн.
Зауважте! Постачання російської нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" зупинилося наприкінці січня 2026 року після атаки Москви на інфраструктуру. Тоді було пошкоджене обладнання перекачувальної станції у Бродах, що й зупинило транзит сировини.
Що говорять у Словаччині щодо "Дружби"?
Тим часом у Словаччині продовжують вимагати від України відновлення транзиту нафти з Росії через "Дружбу" якнайшвидше.
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив сьогодні у соцмережах, що Братислава отримала інформацію, нібито ремонт трубопроводу мають завершити за 6 тижнів. Однак він не вірить у це і вимагає додаткових перевірок.
У минулому вже неодноразово озвучувалися подібні графіки. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти з будь-якими необхідними ремонтними роботами на трубопроводі,
– наголосив Бланар.
Зауважте! Угорщина також вимагає поновити постачання російської нафти через "Дружбу". При цьому Будапешт звинувачує Київ у зупинці транзиту нібито через якість політичні мотиви. Через це Угорщина навіть заблокувала кредит Україні від ЄС на 90 мільярдів євро та новий 20-й пакет санкцій проти Росії.
Що відомо про ремонт "Дружби"?
Міністр енергетики України Денис Шмигаль раніше повідомляв, що нафтопровід "Дружба" нині не працює через пошкодження внутрішніх систем. Україна вже взялася за відновлення інфраструктури, однак процес ускладнюється постійними російськими атаками.
Тим часом в середу, 11 березня, делегація з Угорщини вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу та оцінки його технічного стану.
Водночас ЄС висловив готовність долучитися до відновлення, запропонувавши як експертну підтримку, так і фінансування. У спільній заяві президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глави Європейської ради Антоніу Кошта йдеться, що Україна буцімто погодилася прийняти цю допомогу.