Як Чехія може допомогти Словаччині?

Про це в середу заявив чеський міністр промисловості Карел Гавлічек після зустрічі в Празі з міністеркою економіки Словаччини Деніcою Саковою, пише Reuters.

Сама Чехія припинила качати російську нафту через "Дружбу" ще минулого року після розширення трубопроводу TAL. Він проходить з Італії до Німеччини та з'єднується з чеською інфраструктурою.

Проте Прага пропонує реверсне, тобто зворотне використання чеської ділянки "Дружби" для допомоги Словаччині.

Ми запропонували Словаччині можливість використання реверсного потоку “Дружби”. Іншими словами, ми готові розпочати інвестування в технічні заходи, щоб нафта могла постачатися з Чехії до Словаччини,

– розповів Гавлічек.

За словами міністра, початкові інвестиції у трубопровід можуть становити до 1 мільярда чеських крон (47 мільйонів доларів).

Це дозволить у разі необхідності в аварійному режимі транспортувати до Словаччини можна десятки тисяч тонн нафти на місяць.

У перспективі найближчих двох-трьох років річна потужність може зрости до 2 – 3 мільйонів тонн.

Зауважте! Постачання російської нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба" зупинилося наприкінці січня 2026 року після атаки Москви на інфраструктуру. Тоді було пошкоджене обладнання перекачувальної станції у Бродах, що й зупинило транзит сировини.

Що говорять у Словаччині щодо "Дружби"?

Тим часом у Словаччині продовжують вимагати від України відновлення транзиту нафти з Росії через "Дружбу" якнайшвидше.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив сьогодні у соцмережах, що Братислава отримала інформацію, нібито ремонт трубопроводу мають завершити за 6 тижнів. Однак він не вірить у це і вимагає додаткових перевірок.

У минулому вже неодноразово озвучувалися подібні графіки. Тому ми вважаємо за необхідне перевірити ситуацію безпосередньо на місці за участю експертів, які також могли б допомогти з будь-якими необхідними ремонтними роботами на трубопроводі,

– наголосив Бланар.

Зауважте! Угорщина також вимагає поновити постачання російської нафти через "Дружбу". При цьому Будапешт звинувачує Київ у зупинці транзиту нібито через якість політичні мотиви. Через це Угорщина навіть заблокувала кредит Україні від ЄС на 90 мільярдів євро та новий 20-й пакет санкцій проти Росії.

Що відомо про ремонт "Дружби"?