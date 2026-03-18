Как Чехия может помочь Словакии?

Об этом в среду заявил чешский министр промышленности Карел Гавличек после встречи в Праге с министром экономики Словакии Денисой Саковой, пишет Reuters.

Смотрите также "Нет нефти – нет денег": почему Орбан снова давит на Украину

Сама Чехия прекратила качать российскую нефть через "Дружбу" еще в прошлом году после расширения трубопровода TAL. Он проходит из Италии в Германию и соединяется с чешской инфраструктурой.

Однако Прага предлагает реверсное, то есть обратное использование чешского участка "Дружбы" для помощи Словакии.

Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока “Дружбы”. Другими словами, мы готовы начать инвестирование в технические мероприятия, чтобы нефть могла поставляться из Чехии в Словакию,

– рассказал Гавличек.

По словам министра, начальные инвестиции в трубопровод могут составлять до 1 миллиарда чешских крон (47 миллионов долларов).

Это позволит в случае необходимости в аварийном режиме транспортировать в Словакию можно десятки тысяч тонн нефти в месяц.

В перспективе ближайших двух-трех лет годовая мощность может вырасти до 2 – 3 миллионов тонн.

Заметьте! Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" остановились в конце января 2026 года после атаки Москвы на инфраструктуру. Тогда было повреждено оборудование перекачивающей станции в Бродах, что и остановило транзит сырья.

Что говорят в Словакии по "Дружбе"?

Между тем в Словакии продолжают требовать от Украины возобновления транзита нефти из России через "Дружбу" как можно быстрее.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил сегодня в соцсетях, что Братислава получила информацию, якобы ремонт трубопровода должны завершить за 6 недель. Однако он не верит в это и требует дополнительных проверок.

В прошлом уже неоднократно озвучивались подобные графики. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь с любыми необходимыми ремонтными работами на трубопроводе,

– подчеркнул Бланар.

Заметьте! Венгрия также требует возобновить поставки российской нефти через "Дружбу". При этом Будапешт обвиняет Киев в остановке транзита якобы из-за каких-то политических мотивов. Из-за этого Венгрия даже заблокировала кредит Украине от ЕС на 90 миллиардов евро и новый 20-й пакет санкций против России.

Что известно о ремонте "Дружбы"?