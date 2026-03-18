Как Чехия может помочь Словакии?
Об этом в среду заявил чешский министр промышленности Карел Гавличек после встречи в Праге с министром экономики Словакии Денисой Саковой, пишет Reuters.
Сама Чехия прекратила качать российскую нефть через "Дружбу" еще в прошлом году после расширения трубопровода TAL. Он проходит из Италии в Германию и соединяется с чешской инфраструктурой.
Однако Прага предлагает реверсное, то есть обратное использование чешского участка "Дружбы" для помощи Словакии.
Мы предложили Словакии возможность использования реверсного потока “Дружбы”. Другими словами, мы готовы начать инвестирование в технические мероприятия, чтобы нефть могла поставляться из Чехии в Словакию,
– рассказал Гавличек.
По словам министра, начальные инвестиции в трубопровод могут составлять до 1 миллиарда чешских крон (47 миллионов долларов).
Это позволит в случае необходимости в аварийном режиме транспортировать в Словакию можно десятки тысяч тонн нефти в месяц.
В перспективе ближайших двух-трех лет годовая мощность может вырасти до 2 – 3 миллионов тонн.
Заметьте! Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" остановились в конце января 2026 года после атаки Москвы на инфраструктуру. Тогда было повреждено оборудование перекачивающей станции в Бродах, что и остановило транзит сырья.
Что говорят в Словакии по "Дружбе"?
Между тем в Словакии продолжают требовать от Украины возобновления транзита нефти из России через "Дружбу" как можно быстрее.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил сегодня в соцсетях, что Братислава получила информацию, якобы ремонт трубопровода должны завершить за 6 недель. Однако он не верит в это и требует дополнительных проверок.
В прошлом уже неоднократно озвучивались подобные графики. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь с любыми необходимыми ремонтными работами на трубопроводе,
– подчеркнул Бланар.
Заметьте! Венгрия также требует возобновить поставки российской нефти через "Дружбу". При этом Будапешт обвиняет Киев в остановке транзита якобы из-за каких-то политических мотивов. Из-за этого Венгрия даже заблокировала кредит Украине от ЕС на 90 миллиардов евро и новый 20-й пакет санкций против России.
Что известно о ремонте "Дружбы"?
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что нефтепровод "Дружба" сейчас не работает из-за повреждения внутренних систем. Украина уже взялась за восстановление инфраструктуры, однако процесс осложняется постоянными российскими атаками.
Между тем в среду, 11 марта, делегация из Венгрии отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода и оценки его технического состояния.
В то же время ЕС выразил готовность присоединиться к восстановлению, предложив как экспертную поддержку, так и финансирование. В совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошта говорится, что Украина якобы согласилась принять эту помощь.