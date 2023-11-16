Нафта знову здешевшає — запаси у США зросли до пікового рівня

Міністерство енергетики США заявило, що запаси нафти в країні зросли до найвищої позначки за три місяці. Це стало ще одним чинником, який впливає на здешевіння американського "чорного золота".

Що впливає на зниження цін

Ще 14 листопада ф'ючерси на нафту марки Brent коштували 82,47 долара за барель. Нині ж вона впала в ціні до 80,54 долара за барель. Також здешевшала нафта марки WTI. Ціна на ф'ючерси знизилася з 78,26 долара за барель до 76,03 долара за барель.

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Спершу на цінову динаміку впливав фактор війни на Близькому Сході. Коли ж тривоги щодо перебоїв з постачанням знизились, з'явилися нові побоювання — щодо зменшення попиту. Тож спад цін фіксується вже третій тиждень поспіль.

Нині ж на ціну вплинуло збільшення запасів нафти у США. За останні два тижні вони зросли на 17,5 мільйона барелів:

Комерційні запаси нафти в США на тижні, що завершився 10 листопада, збільшилися на 3,6 млн барелів, йдеться в доповіді Міненерго країни. На тиждень раніше вони зросли на 13,87 млн барелів,

— йдеться у повідомленні.

Водночас експерти очікували, що в середньому зростання нафтових резервів за цей період становитиме 4,5 мільйона барелів.