За жовтень прибутки Росії від продажу нафти зменшилися на 25 мільйонів доларів. Проте цей показник все ще залишається на рекордних рівнях за останній рік. Йдеться про 18,34 мільярда доларів.

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Росія заробляє рекордні суми від продажу нафти

У звіті Міжнародного енергетичного агентства, у жовтні Росія зуміла зменшити знижку на свою сировину у порівнянні з нафтою Brent. Завдяки цьому загальне зниження цін на нафту, яке зафіксували у жовтні, не надто вплинуло на доходи держави-агресорки.

До теми! Додають, що Росія майже всю нафту, яку перевозять морським шляхом, продає вище цінової стелі від G7 на рівні 60 доларів за барель.

Загалом за минулий місяць нафта Brent подешевшала на 2,84 долара за барель, тоді як середня вартість російської сировини впала лише на 1,13 долара за барель. Водночас у Міжнародному енергетичному агентстві вказали, що перші американські санкції, які запровадили у зв'язку порушенням нафтових санкцій, призвели до незначного падіння цін на російську нафту. Проте збільшення обсягів експорту морським шляхом допомогло компенсувати ці втрати. На момент створення цього матеріалу, вартість одного із найвідоміших російських брендів нафти – Urals – коливається на рівні 67,89 долара за барель, інформує OilPrice.

Відтак, російський бюджет отримав від продажу нафти та нафтопродуктів у жовтні ще на 2,4% більше до вересня – до 10,9 мільярда доларів. За аналогічний період рік тому, цей показник був на 13% менший. Також нагадаємо, що досить багато західних компаній продовжують співпрацювати з Росією на різних рівнях. Оскільки у липні у російських портах принаймні 40% суден належали компаніям з країн, які підтримують санкції проти Москви.