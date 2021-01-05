5 січня відбулося засідання Організації країн-експортерів нафти щодо обсягів нафтовидобування. Держави домовилися про параметри скорочення видобутку нафти в лютому і березні.

Наскільки зменшиться видобуток нафти

У лютому обсяг нафтовидобутку зменшиться до 7,125 мільйона барелів на добу, в березні – до 7,05 мільйона барелів на добу. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Міненерго Казахстану.

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Обсяги нафтовидобутку країн ОПЕК+

► Росія і Казахстан збільшують видобуток нафти на 65 і 10 тисяч барелів на добу.

► Саудівська Аравія додатково знизить видобуток на мільйон барелів на добу.

► Інші країни зменшують виробництво ще на 425 тисяч барелів на добу.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман пояснив, що країна добровільно погодилась на додаткове скорочення нафтовидобутку.

Наступне засідання країн ОПЕК+ відбудеться на початку березня.