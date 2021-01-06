Світовий банк дав прогноз цін на нафту на найближчі 2 роки. Так, вартість у 2021 році залишиться близькою до поточних рівнів і в середньому складе 44 долари за барель.

Якою буде ціна на нафту

У 2022 році нафта подорожчає до 50 доларів за барель. Про це мовиться в доповіді Світового банку "Перспективи світової економіки" за січень 2021 року.

До теми ОПЕК+ погодили обсяги видобутку нафти на лютий і березень: що змінилось

Що було у 2020 році

У 2020 році середня ціна на сиру нафту становила 41 долар за барель, що на 34% менше, ніж у 2019 році.

Торік попит на нафту впав на 9%. Це найвищий річний спад, який пов'язують з результатами заходів боротьби з пандемією COVID-19. Це було частково компенсовано рекордним скорочення видобутку країнами ОПЕК+.

Ціни на сільськогосподарську продукцію

Вартість сільськогосподарської продукції у 2021 році залишаться на поточному рівні, однак надалі прогнозують невеликий ріст.

У 2020 році ціни на такі товари зросли на 4%. Все через дефіцит пропозиції і вищого, ніж очікувалося, попиту на харчові олії та продукти харчування.

Як вкладати кошти в такі активи як золото, нафту, акції міжнародних компаній і контролювати свої інвестиції? Дізнайтеся, замовивши безкоштовну консультацію експертів Forex Club.