Країна пейзажів і "чорного золота": де в Європі найбільші запаси нафти

Усі знають, що США, Росія, країни Близького Сходу багаті на поклади нафти. Однак у Європі теж є країна, яка володіє чималими запасами "чорного золота".

Яка країна в Європі має найбільші запаси нафти

Одна із найрозвиненіших країн світу, з високими заробітними платами й рівнем життя, має найбільші запаси нафти у Європі. Мова йде про Норвегію, яка є одним із головних експортерів "чорного золота" на континенті, розповідає 24 Канал.

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У Норвегії знаходиться найбільше нафтове родовище Європи – Йохан Свердруп. Воно розташоване у Північному морі й перебуває у власності кількох компаній:

Petoro;

Aker BP;

TotalEnergies;

Equinor.

Варто знати! Поруч з Норвегією знаходиться ще один регіон, де знайшли великі запаси нафти – це Арктика. На думку дослідників, в регіоні може міститися до 160 мільярдів барелів нафти.

Які запаси нафти знаходяться в Норвегії

На родовищі Йохан Свердруп у Північному морі за повної потужності видобувають до 755 000 барелів на добу.

Обсяги видобутку нафти в Норвегії складають близько 0,7% від світового виробництва.

Також біля берегів Норвегії розташовані ще два нафтових родовища, які входять до трійки лідерів за запасами "чорного золота".

Важливо! Доходи, отримані від видобутку нафти, Норвегія інвестує у суверенний фонд багатства, який створила ще у 1996 році.



Наразі фонд Норвегії є найбільшим суверенним фондом у світі. В його управлінні знаходяться активи розміром понад 1,8 трильйона доларів. У 2024 році, за даними Reuters, прибутки фонду сягнули рекордних 222 мільярдів доларів.