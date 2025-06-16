Що впливає на видобуток нафти

На глибину залягання нафти впливає ціла сукупність факторів, пише 24 Канал з посиланням на PCC.

Читайте також Як фінансові ринки оцінили другий раунд переговорів між США та Китаєм

Вагому роль грає геологічна структура регіону. Також при видобутку нафти потрібно враховувати:

тип родовища (нафта, до прикладу, може знаходитись у морських чи наземних родовищах);

технологію буріння (зараз є можливість добувати нафту, що знаходиться глибше);

економічну доцільність (інколи видобуток нафти виходить занадто дорогим і тому, його не здійснюють).

Які є нафтові родовища

На невеликих глибинах

Інколи нафта залягає дуже близько до поверхні. Такі родовища є у деяких регіонах США та на Близькому Сході.

Середня глибина

Більшість родовищ знаходиться саме на середній глибині. Зокрема, такі є у Північному морі та США.

Зверніть увагу! Більшість нафтових родовищ світу залягають на глибині від 1 500 до 3 000 метрів.

Найбільші глибини

Це родовища, які були недоступні для видобутку ще десятиліття тому. Зараз же, сучасні технології дозволяють отримувати сировину з найбільших глибин.

До прикладу, родовище Tiber у Мексиканській затоці США знаходиться орієнтовно у 10,7 кілометра від поверхні моря. Також глибокими є:

родовища у Каспійському морі;

на шельфі Бразилії.