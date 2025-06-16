Що впливає на видобуток нафти
На глибину залягання нафти впливає ціла сукупність факторів, пише 24 Канал з посиланням на PCC.
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Вагому роль грає геологічна структура регіону. Також при видобутку нафти потрібно враховувати:
- тип родовища (нафта, до прикладу, може знаходитись у морських чи наземних родовищах);
- технологію буріння (зараз є можливість добувати нафту, що знаходиться глибше);
- економічну доцільність (інколи видобуток нафти виходить занадто дорогим і тому, його не здійснюють).
Які є нафтові родовища
- На невеликих глибинах
Інколи нафта залягає дуже близько до поверхні. Такі родовища є у деяких регіонах США та на Близькому Сході.
- Середня глибина
Більшість родовищ знаходиться саме на середній глибині. Зокрема, такі є у Північному морі та США.
Зверніть увагу! Більшість нафтових родовищ світу залягають на глибині від 1 500 до 3 000 метрів.
- Найбільші глибини
Це родовища, які були недоступні для видобутку ще десятиліття тому. Зараз же, сучасні технології дозволяють отримувати сировину з найбільших глибин.
До прикладу, родовище Tiber у Мексиканській затоці США знаходиться орієнтовно у 10,7 кілометра від поверхні моря. Також глибокими є:
- родовища у Каспійському морі;
- на шельфі Бразилії.
Чи є нафтові родовища в Україні?
В Україні є нафтові родовища. Більшість з них середньої глибини. Основі регіони видобутку: Прикарпаття, Полтавщина, Харківщина.